Cын Романа Абрамовича изменился до неузнаваемости

Миллиардер Роман Абрамович и его старший сын Аркадий прилетели в Баку на финал Лиги Европы, победу в котором одержал английский футбольный клуб "Челси". Поклонники были потрясены внешностью наследника одного из богатейших россиян. Многие его не узнали.

Зрители оценили прекрасную физическую форму молодого человека. Видно, что Аркадий занимается спортом.

Также все отметили густую бороду одного из самых завидных женихов планеты. По мнению фанатов, с растительностью на лице 25-летний бизнесмен выглядит как настоящий мачо.

К слову, Абрамович-младший никогда не был замечен на тусовках золотой молодежи. Он ведет достаточно закрытый образ жизни.

Вслед за отцом Аркадий Абрамович отрастил бороду.Фото: REUTERS

Молодой человек окончил Бостонский университет и сразу после выпуска открыл свой бизнес. По данным Forbes, в 2015 году Аркадию принадлежало 40% акций компании Zoltav, которая занималась нефтедобычей. Сейчас сын миллиардера продолжает развивать прибыльное предприятие.

Роман Абрамович с сыном в 2015 году на стадионе "Челси".Фото: REUTERS

Напомним, Аркадий - старший сын Романа Абрамовича от бывшей жены Ирины Маландиной. У экс-супругов есть еще четверо общих детей: 27-летняя Анна, 24-летняя Софья, 18-летняя Арина и 16-летний Илья. После развода родителей Аркадий сохранил хорошие отношения с отцом и часто гостил в его особняке в Великобритании, где Абрамович-старший жил с Дарьей Жуковой и двумя детьми от нее. После третьего развода миллиардер предпочитает не афишировать личную жизнь.