Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Даша Жукова и ее жених - наследник миллиардной империи Ставрос Ниархос появились на балу Института костюма 2019. Молодые люди светились от счастья.

В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников. Под вспышки фотокамер по красной дорожке прошлись многочисленные гости вечера - звезды кино, шоу-бизнеса и модной индустрии. От такой концентрации гламура и лоска в Метрополитен-музее кружится голова.

dasha_zhukova_fp Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Темой бала Института костюма в этом году стал кэмп - эстетика, для которой характерны чрезмерная экстравагантность, театральность и гротеск. Наряды гостей отразили не только тему бала, но и индивидуальный образ каждого.

Звезды позировали фотографам на ковровой дорожке и делились селфи в соцсетях. Не пропустила Met Gala 2019 и Даша Жукова с женихом - греческим миллиардером Ставросом Ниархосном.

Молодые люди встречаются больше года. Именно на Met Gala они впервые вышли в свет вместе. Произошло это в мае 2018 года.

dasha_zhukova_fp Даша Жукова для выхода в свет выбрала нежно-розовый наряд от Giambattista Valli

В этом году 37-летняя Даша и ее избранник позировали фотографам, стоя в обнимку и светясь от счастья. Бывшая супруга Романа Абрамовича для выхода в свет выбрала нежно-розовый наряд от Giambattista Valli. Ее спутник тоже отдал предпочтение классическому костюму.

Напомним, Даша Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос знакомы не первый год. Говорят, что ради Жуковой Ставрос даже расстался со своей предыдущей возлюбленной - моделью Джессикой Харт, с которой был помолвлен. Ставрос Ниархос III является потомком известного греческого судовладельца Ставроса Ниархоса, который оставил своей семье состояние, оценивающееся в два с половиной миллиарда долларов. Образование возлюбленный Жуковой получил в Париже. Он изучал кинематографию. Кроме того, Ставрос увлекается изобразительным искусством. Возможно, это и сблизило молодых людей, которые проживают в Нью-Йорке. Даша Жукова является основательницей музея "Гараж" в Москве.