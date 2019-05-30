«Чушь!»: Киркоров прокомментировал слухи о дочери Лазарева

После триумфа на минувшем конкурсе «Евровидение», где Сергей Лазарев с песней Филиппа Киркорова занял третье место, на артиста обрушился ворох сплетен.

В Сети сообщили о том, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Артист эту новость сразу же опроверг в интервью «КП».

Но светские сплетники на этом не успокоились. В минувший четверг интернет-паблики снова вернулись с этой вестью, сообщив, что якобы Филипп Киркоров кому-то из их знакомых поведал, что у Лазарева действительно родилась дочь и ей сейчас уже 8 месяцев. «Утку» радостно перепечатали и ведущие СМИ, хотя зная Филиппа, понятно, что Киркоров не стал бы за спиной товарища его обсуждать. Мы попросили Киркорова прокомментировать эти странные статьи. Конечно же, артист был удивлён бредням, которые расползлись по Сети.

- Все это чушь и бред, - сказал в интервью «КП» Филипп Киркоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах - дочь!

На каждой крупной музыкальной премии случаются какие-то сенсации. Вчера на одном из таких мероприятий все говорили по поводу того, что Тимати станет отцом во второй раз. А уже после завершения мероприятия Сеть «взбудоражило» еще одно пополнение в семье (подробности)