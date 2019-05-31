Жаловавшегося Собчак дизайнера отчитали за унижение Бузовой и заставили извиниться

Дизайнер Демна Гвасалия попал в немилость к поклонникам Ольги Бузовой после своих жалоб Ксении Собчак. Он просил телеведущую отговорить певицу носить куртку бренда Balenciaga и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Униженная Бузова жестко осадила дизайнера и решила вернуть всю свою одежду известного бренда, а взамен потребовала 360 тысяч рублей.

Скандал с Ольгой Бузовой набирает обороты. После заявлений Ксении Собчак о неком дизайнере, который не хочет, чтобы поющая ведущая носила вещи известного бренда, сначала высказалась сама Бузова, которая поняла, о ком идет речь. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги!", - сказала, как отрезала, артистка.

В комментариях поющую ведущую поддержали звезды российского шоу-бизнеса. Актриса Наталья Рудова с Викторией Боней вспомнили царские времена. "Как же надоели особенные люди господа, а лучше чернь. Ибо интеллигенцию, почти всю, между прочим, как и дворянство, тех, кто не сбежал, расстреляли в 1917 году. Кто вы такие, чтобы рассуждать о тех, кто своим трудом без богатых родителей и мужей добивается всего сам?", - написала разгневанная Рудова. "Вот именно", - поддакнула ей Боня.

Не осталась в стороне и Лолита Милявская. "Милая моя девочка, не обращай внимания", - обратилась артистка к Ольге. А дальше в свойственной ей манере высказалась матом.

buzova86 Бузова опять стала жертвой Собчак

Поклонники нахваливают Бузову за то что она дала отпор своему обидчику: "Кажется, Олечка открыла портал в ад, молодец".

Кроме этого фолловеры певицы отправились в блог к дизайнеру, отчитали его за унижения своей любимицы и потребовали извинений: "Требуем публичного извинения перед Ольгой". В противном случае фолловеры пригрозили бойкотом бренду, многие хотят вернуть все купленные вещи: "Можно, я отдам тебе обратно туфли? А то я не из королевской семьи, друг тебе стыдно за это? Больше ничего у вас не куплю", "Не покупайте этот бренд, тут любят обсуждать покупателей, кто достоин носить, а кто нет".

Особо активные уже заявили, что готовят петицию о запрете продаж Balenciaga на территории России, кто-то создал петицию в поддержку Оли: "Я создал петицию в поддержку Олечки, подписывайте у меня на странице".

Многие призвали вступиться за Бузову известную телеведущую Ларису Гузееву. Поклонники уверены, что острая на язык артистка смогла бы сбить спесь с зарвавшегося Демны: "Тут не хватает Гузеевой. С ее коронной фразой ...".

Досталось на орехе и самой Ксении Собчак. Некоторые усомнились в том, что дизайнер обратился к гламурной блондинке с такой необычной просьбой. "Может, Собчак придумала этот бред? Где доказательства, кроме слов Собчак? Конечно, если это правда, то грош цена ему", "Не думаю, чтоб Демна так сказал... Он же сам понимает, что его одежду каждый может купить. Тут походу хайп чистый", "Вы верите Собчак? Я уверена, она врет и просто хочет вас задеть", - пишут особо проницательные.

Напомним, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из модных дизайнеров выступал против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер опросил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку. Ксения ответила, что просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду этого бренда за свои деньги и гордится этим.

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