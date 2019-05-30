Собчак устроила разборки жен миллионеров с гламурными красотками из Инстаграма

Ксения Собчак в который раз доказала, что обладает талантом делать шоу из конфликта, которым она мастерски управляет. То, как ей удается раскрывать своих героев, вызывает восхищение. Кто бы мог подумать, что после выхода шоу "Осторожно, Собчак!" вся страна узнает о том, что Сергей Светлаков не всякий юмор ценит и понимает, Ольга Бузова живет в съемной квартире с дешевым ремонтом, а Анастасия Волочкова - на самом деле ранимая и искренняя. Вот и в новом выпуске своей передачи телеведущая смогла наглядно показать подписчикам, почему тяжелый люкс Москвы не признает красивых инстаграмщиц в купальниках.

На Youtube-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак!". Темой дискуссии на этот раз стало противостояние старой светской гвардии из числа жен миллионеров и нового поколения Instagram-див. Представительницы светского мира нулевых хотят закрыть за собой дверь и никого туда не пускать. Они недовольны тем, что "профурсеткам из Инстаграма" бесплатно раздают люксовую одежду.

На одной стороне гламурных баррикад встали Снежана Георгиева (муж - бизнесмен Артем Зуев), Виктория Шелягова (муж - владелец бюро похоронных услуг "Ритуал" Олег Шелягов) и Наталья Якимчик (муж - бывший глава Москомнаследия и бывший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Дмитрий Шевчук).

xenia_sobchak Дико интересный разговор о том, почему тяжелый люкс Москвы не признает молодых инстаграмщиц в купальниках

Ну а на другой стороне оказались модель Вика Одинцова, "Краса России" Дарья Коновалова и участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова.

viki_odintcova Вика Одинцова

Главной темой обсуждения стал недавний скандал, разразившийся после вечеринки в честь юбилея одного гламурного журнала. Тогда многие представительницы "тяжелого люкса" возмутились, что на это мероприятие были также приглашены Instagram-модели. Кроме того, Ксения Собчак захотела узнать мнение обеих сторон на тему заработков в соцсети.

natayakim Наталья Якимчик, Снежана Георгиева и Виктория Шелягова

Так, Виктория Шелягова назвала присутствие Instagram-богинь на подобных светских мероприятиях и их сотрудничество с люксовыми брендами неприемлемым. "Street style и блогеры уничтожили люкс", - сказала, как отрезала, жена похоронного магната.

На этот пассаж Шеляговой сразу же поспешила ответить эротическая модель и телеведущая Вика Одинцова. "Сейчас Instagram - одна из основных медиаплощадок, у которой охват огромный. У гламурного журнала охват 150 тысяч, а у меня - 4,8 миллиона. Конечно же, бренды захотят со мной сотрудничать. Вы покупаете эти вещи, а мы добились того, что нам эти вещи дарят", - парировала привлекательная шатенка.

dariakonovalova Дарья Коновалова

Бывшая модель, а ныне дизайнер Наталья Якимчик отметила, что инста-моделям не дают ни Dior, ни Chanel. "В Dior обычно выходит Лена Перминова. Chanel может одеть Ксюшу, меня", - высказалась яркая блондинка.

После этого собравшиеся принялись обсуждать, какие именно снимки в Instagram привлекают наибольшее внимание интернет-пользователей. Победительница конкурса "Краса России" и мама двоих детей Дарья Коновалова была краткой: "Красивое тело, красивые попа, грудь, талия, кубики...".

korotkova_viktoriya Виктория Короткова

Ей вторила Вика Одинцова: "Instagram - это изначально про картинку".

Горячей темой для обсуждения стала и вечеринка глянцевого журнала, которая состоялась в прошлом декабре. Поводом для дискуссии послужила цитата Снежаны Георгиевой. После мероприятия светская дама пожаловалась, что для нее там было "очень много странных людей", назвав гламурных блогерш толпой: "Не помню, девочки, кто из вас был... Для меня это была толпа. Позвали молодых девчонок. Для меня это было не статусное мероприятие", - объяснилась бизнес-вумен.

Обсудили дамы и снобизм. "Это когда ты себя выделяешь из общей массы, и преподносишь над другими... Я прилетела недавно из Нью-Йорка, я там работала и жила... Я могу поздороваться с Алессандрой Амбросио, я могу поговорить с Леонардо Ди Каприо, а когда я прилетаю в Москву, на меня выливают ведро ..., хотя я была в крупных модельных агентствах...", - посетовала Дарья Коновалова.

И тут же задала вопрос: "Снежана, у меня к вам вопрос. Почему вы считаете, что я хуже вас? У меня костюм Celine, часы, у меня шмотки и бабки. Вы сами-то как начинали? В глянец заходят с денежками и платят за себя. Все это знают!".

Снежана на вопрос ответила: "Не стоит переходить на личности, но вы перешли. Вот в этом я лучше вас". После чего девушки устроили настоящую перепалку с выяснением, чей круг общения лучше, круче и статуснее. В конце Виктория Шелягова сумела сгладить спесь товарок и на примирительной ноте закончить разборки. Гостьи также померились сумками: у Натальи Якимчик оказалась Jaquemus за 48 000 рублей, у Вики Кортковой - Dior за 162 000 рублей. У всех остальных были модели поскромнее.