2019-05-30T22:30:40+03:00
Звезды

Униженная Бузова возвращает дизайнеру куртку за 300 тысяч после того, как он пожаловался Собчак

Ксения Собчак призналась, что один из модных дизайнеров выступал против того, чтобы Ольга Бузова носила его одежду
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова жестко ответила на просьбы одного из дизайнеров не носить его курткуОльга Бузова жестко ответила на просьбы одного из дизайнеров не носить его курткуФото: Instagram.com
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Ольга Бузова жестко ответила на просьбы одного из дизайнеров, который обратился к Ксении Собчак, отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Кроме этого униженная певица негодует по поводу того, что все только и делают, что обсуждают ее.

Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из модных дизайнеров выступал против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер, имя которого она не назвала, предположил, что журналистка состоит с Бузовой в близких отношениях.

По этой причине он попросил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Ксения ответила, что они с Бузовой не приятельницы, и просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она свое решение. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду этого бренда за свои деньги и гордится этим.

Ответ Ольги Бузовой не заставил себя долго ждать. "Почти ни один выпуск Ксении Собчак и многих других блогеров не обходится без обсуждения меня. Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler", - начала гневную отповедь поющая ведущая.

О‍на отметила, что для нее понятие "люкс" - это, в первую очередь ум, благородство и доброта, а не дешевые понты в стиле "есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнем". "Я работаю круглосуточно и могу себе позволить как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, несмотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из «Модных домов»", - продолжает Ольга.

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Бузова опять стала жертвой Собчак
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Порассуждала Бузова и на тему удачного замужества: "Люкс - это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. Люкс - это намного больше! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M. Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara...".

В конце своего монолога артистка отчитала и самого дизайнера за то что он за глаза обсуждал ее с посторонним человеком: "Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он еще и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?".

После таких сплетен Бузова заявила, что хочет вернуть все, что приобрела. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!", - сказала, как отрезала, артистка.

Напоследок она напомнила, что вышла из народа и когда-то мыла полы. "Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам. Были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать", - заключила Ольга Бузова.

Напомним, во время выпуска своей передачи на YouТube-канале Ксения Собчак устроила разборки жен миллионеров с гламурными красотками из Инстаграма. Светские львицы не признают дерзких моделей из соцсетей. Представительницы светского мира нулевых хотят закрыть за собой дверь и никого туда не пускать. Они недовольны тем, что "профурсеткам из Инстаграма" бесплатно раздают люксовую одежду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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