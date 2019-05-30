Униженная Бузова возвращает дизайнеру куртку за 300 тысяч после того, как он пожаловался Собчак

Ольга Бузова жестко ответила на просьбы одного из дизайнеров, который обратился к Ксении Собчак, отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Кроме этого униженная певица негодует по поводу того, что все только и делают, что обсуждают ее.

Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из модных дизайнеров выступал против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер, имя которого она не назвала, предположил, что журналистка состоит с Бузовой в близких отношениях.

По этой причине он попросил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку и выкладывать фотографии в ней в Instagram. Ксения ответила, что они с Бузовой не приятельницы, и просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она свое решение. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду этого бренда за свои деньги и гордится этим.

Ответ Ольги Бузовой не заставил себя долго ждать. "Почти ни один выпуск Ксении Собчак и многих других блогеров не обходится без обсуждения меня. Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler", - начала гневную отповедь поющая ведущая.

О‍на отметила, что для нее понятие "люкс" - это, в первую очередь ум, благородство и доброта, а не дешевые понты в стиле "есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнем". "Я работаю круглосуточно и могу себе позволить как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, несмотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из «Модных домов»", - продолжает Ольга.

buzova86 Бузова опять стала жертвой Собчак

Порассуждала Бузова и на тему удачного замужества: "Люкс - это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. Люкс - это намного больше! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M. Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara...".

В конце своего монолога артистка отчитала и самого дизайнера за то что он за глаза обсуждал ее с посторонним человеком: "Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он еще и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги?".

После таких сплетен Бузова заявила, что хочет вернуть все, что приобрела. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!", - сказала, как отрезала, артистка.

Напоследок она напомнила, что вышла из народа и когда-то мыла полы. "Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам. Были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом! Но это не значит, что меня можно было этим унижать", - заключила Ольга Бузова.

Напомним, во время выпуска своей передачи на YouТube-канале Ксения Собчак устроила разборки жен миллионеров с гламурными красотками из Инстаграма. Светские львицы не признают дерзких моделей из соцсетей. Представительницы светского мира нулевых хотят закрыть за собой дверь и никого туда не пускать. Они недовольны тем, что "профурсеткам из Инстаграма" бесплатно раздают люксовую одежду.

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