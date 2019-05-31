2019-05-31T16:45:38+03:00
Наука

На вопрос «Как вымерли неандертальцы?» ответили математики

Закономерность, обнаруженная учеными, свидетельствует: и россияне могут исчезнуть, как и их доисторические братья по разуму
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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В том, что неандертальцы не дотянули до наших дней, виноваты их женщины.В том, что неандертальцы не дотянули до наших дней, виноваты их женщины.
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Неандертальцы (Homo neanderthalensis) — человекообразные существа, родственные людям, но генетически от них отличающиеся - окончательно перевелись примерно 30 тысяч лет назад. А то и раньше - 40 тысяч лет назад. Сколько времени они вымирали? Об этом спорят. Может быть, на протяжении десяти тысяч лет, а может быть и быстрее.

Туманны и представления о том, что конкретно погубило братьев по разуму. Могло - изменение климата, недостаток пищи, болезни, которыми их заразили кроманьонцы - непосредственные наши предки. Не исключено что древние Homo sapiens просто съели неандертальцев, с которыми жили по соседству. Постепенно.

Во французском Университете Экс-Марсель (Aix Marseille Universitе) не стали искать первопричины эволюционной трагедии, а занялись демографией того времени. И поняли что тогда произошло.

МАтематики исследовали демографические показатели трех популяций неандертальцев, населявших Европу и Азию.

МАтематики исследовали демографические показатели трех популяций неандертальцев, населявших Европу и Азию.

Группа исследовательниц (Christophe Bonenfant, Sandrine Cabut, Silvana Condemi), ведомая Анной Деджоанни (Anna Degioanni) составили математическую модель популяции неандертальцев, в которой учли показатели рождаемости и смертности её членов. Модель продемонстрировала: выживет вид или исчезнет, зависит от коэффициента фертильности его молодых женщин. Или от суммарного коэффициента рождаемости (СКР), как еще называют это показатель. Он соответствует среднему число рождений у одной женщины за всю ее жизнь.

Логично, конечно. Чем больше рожают женщины, тем выше у популяции шансы сохраниться. Но каков критический порог? Француженки его определили. О чем доложили в журнале PLOS ONE.

Оказывается, даже незначительные изменения в фертильности приводят к катастрофическим итогам. Если этот самый суммарный коэффициент рождаемости уменьшается всего на 2,7 процента, то популяция гарантированно исчезает за 10 тысяч лет, если на 5 процентов, то через 6 тысяч лет. А уменьшение на 8 процентов, приведет к тому, что никого не останется через 4 тысячи лет.

Ускоренному вымиранию, как продемонстрировали исследовательницы, способствует еще и младенческая смертность. Повышение её уровня всего на 0,1 процента уже опасно, а на 1 процент — вообще смертельно: в этом случае популяции, которой отведено 10 тысяч лет, исчезает за 6 тысяч лет.

Похоже, что сочетание, как минимум, двух факторов - сокращение фертильности и увеличение детской смертности — и погубило неандертальцев.

Неандертальские женщины мало рожали. Правда, непонятно почему.

Неандертальские женщины мало рожали. Правда, непонятно почему.

Кстати, если выводы ученых справедливы, то нам — россиянам грозит опасность. Можем исчезнуть, как неандертальцы.

Было время, когда СКР снижался посто катастрофически даже относительно уровня воспроизводства — в среднем по стране почти на 40 процентов. Что гарантировало наше стремительное исчезновение. Но ситуация чуть выправилась. Сейчас снижение находится на уровне 2,1 процента. Это лучше, чем было у неандертальцев. Но все равно на грани.

Средний коэффициент рождаемости в России.

Средний коэффициент рождаемости в России.

Рожать россиянкам надо больше. На это и президент намекал и премьер. Но теперь у благих в целом призывов появилась научная основа.

О других возможных причинах исчезновения наших братьев по разуму читайте Неандертальцы вымерли по собственной глупости А о том, чем они отличались от людей - Неандертальцы оказались хищниками высочайшего уровня

ИСТОЧНИК KP.RU

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