Никаких детей Алсу: На Красной площади пройдет суперфинал конкурса чтецов "Живая классика"

«А в вашем конкурсе участвуют дети Алсу?», - первым делом поинтересовалась Наталья Варлей, когда приехала в Артек, чтобы председательствовать в конкурсе «Живая классика».

Дело в том, что за несколько недель до суперфинала на Красной площади в "Артеке" проходил финал детского конкурса чтецов. "Живая классика" - конкурс для детей по типу «Голоса», но только не для певцов, а для чтецов. Суть его в том, что дети со всей России читают художественные произведения.

Никаких детей Алсу не было. Шестнадцать человек (правда, в этом году так получилось, что семнадцать) на главной сцене Артека соревновались за право выйти в десятку лучших и читать уже на главной пощади страны.

Наталья Варлей - один из членов жюри конкурса

Кто они, эти десять? Но прежде позволю себе отметить некоторые моменты.

За долгие годы существования "Живой классики" претерпел изменения репертуар читаемого. Как рассказывала Марина Смирнова, тренды в чтении задавали победители конкурса. Стоило кому-то выиграть с "Материнским полем" Айтматова, как на следующий год львиная доля участников выбирала для чтения именно отрывок из "Материнского поля". По той же причине на долгие годы резидентом всех конкурсов стало "Тайное становится явным" Виктора Драгунского.

Чтобы хоть как-то разнообразить ассортимент читаемого, организаторы ввели гибкую систему оценки. За повторение хитов прошлых лет на отборочных турах могли снизить баллы. Благодаря этой мере, "Материнских полей" и каш, вываленных на шляпу милиционеру, стало существенно меньше. А список детского чтения существенно расширился.

Лично для меня открытием стало выступление представителя Ульяновской области Вячеслава Шагарова, прочитавшего безумно смешную "Месть фокусника" Стивена Ликока (я это произведение не знала вообще. И мне остается очень сожалеть, что в суперфинал Вячеслав не прошел).

Очевидно, как детское чтение вслух обнажает достоинства и недостатки рассказов. Неожиданно не прозвучал юмористический рассказ Горина «Хочу Харчо», где официант объяснял восточному человеку, почему не может подать ему харчо. Откровенно бледно выглядели на общем фоне произведения детской литературы вроде «Бабушкиной чернобурки» Татьяны Рик, «Дела чести» Марины Дружининой и, как это ни грустно, «Пирамиды» Марины Москвиной. (Грустно, потому что Москвина, например, была членом жюри).

Дипломы победителей

Обидно, что из-за растянутого финала "мимо" пролетела Анастасия Лях с рассказом Тэффи «Рюлина мама». Фаворитка всех этапов, Анастасия была той девушкой, в чьем выходе в финал не сомневались. Но конкурс есть конкурс, или, как говорит Татьяна Тарасова "лед скользкий". Зато - фортуна оказалась благосклонной к выходцу Дагестана Рамазану Билялмагомедову. По всему раскладу Рамазан не должен был выступать в финале, но, заменяя одного из заболевших участников превзошел себя и с отрывком из Ремарка будет представлять Дагестан уже на Красной площади. Еще одной неожиданной удачей оказалось выступление представителя Ингушетии Михаила Гайтукиева. Маленький мальчишка прекрасно понял настрой аудитории и поставил точку в своем отрывке именно там, где раздались аплодисменты порядком уставшей публики.

Финал получился мужским. На Красной площади выступят девять мужчин и одна (зато какая) Екатерина Жигульская с Шукшинским рассказом «Одни». Девушке пришлось выступать первой, когда жюри склонно придерживать баллы, но талант взял свое. Как мы помним, в рассказе героям приходилось еще и петь, и эту сольную партию она исполнила очень правильно и точно.

Как справедливо заметил член жюри Андрей Кирпичников, год от года все очевиднее стало, что все-таки это не конкурс чтения, а актерского мастерства. Несколько лет назад мне доводилось наблюдать за финалом конкурса, где не выиграл обаятельный парень из Мурманской области, читавший Щергина.

«Почему?» - спросили, кажется, все журналисты. Однако организатор конкурса Марина Смирнова объяснила, что перед нами не конкурс актеров, а конкурс чтецов.

На Красной площади выступят девять мальчиков и одна (зато какая) Екатерина Жигульская с Шукшинским рассказом «Одни».

Кажется, сегодня на разницу между актерством и чтением никто особенно не смотрит. Есть в этом свои минусы. Чем больше участников сменялось на сцене, тем очевиднее становились характерные приемы, характерные интонации. Последняя четверка выступающих казалась точным слепком предыдущих участников. Хотя, как заверяли тренеры и наставники (и нет оснований им не верить) - если бы последняя четверка читала в начале или в середине, ребята выглядели выступлений - эффект был бы совсем иной.

Как это ни странно, на фоне талантливых актеров выглядел наиболее ярко и самобытно не актерствующий, а предельно искренний Андрей Хемеляйнен, девятиклассник из республики Карелия. Чеховский рассказ «Он и она» парень прочел так искренне и страстно, что в горле стояли слезы.

- И я сам плакал, когда прочел. Я думал о своей девушке. Когда ушел со сцены - плакал. Мне казалось, я стал другим, когда прочел Чехова», - признался Андрей.

Парень вошел в десятку лучших чтецов и будет читать свое «Он и она» на Красной площади. И это то, что действительно стоит послушать. Никакого актерства. Предельная, бьющая наотмашь искренность и не менее искреннее признание:

- Я не могу читать это произведение часто. Иначе это буду уже не я.