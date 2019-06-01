Дочь Алсу отдала свой миллион за детский "Голос" онкобольным детям

Дочь Алсу передала свой миллионный выигрыш в "Голос. Дети" фонду им. Анжелы Вавиловой, сообщил председатель правления благотворительной организации Владимир Вавилов. Микелла Абрамова вместе с мамой и сестрой Сафиной навестила детей в хосписе.

"Вы понимаете, когда Микелла Абрамова стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне", - цитирует ТАСС Владимира Вавилова. По словам мужчины, Микелла передала деньги со словами: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток".

В День защиты детей Алсу вместе с дочками находится в Казани. Они пришли в хоспис. "Для меня не имеет значения расстояние, когда вопрос касается детей. Ребятам в хосписе, а также их родителям, помощь и поддержка нужны каждую минуту, каждую секунду. И я очень рада, что могу оказать эту помощь и мне очень приятно, что сегодня, в День защиты детей, я вижу улыбки на их лицах", - сказала артистка.

По словам певицы, самое важное в хосписе то, что он дарит детям положительные эмоции, которые им необходимы. Вечером в Казани пройдет благотворительный концерт в поддержку фонда Анжелы Вавиловой, на котором выступит сама Алсу и ее дочери Микелла и Сафина, а также друзья певицы.

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. По итогам SMS-голосования зрителей она получила 56,5%. Многим такой результат показался подозрительным. Первый канал заявил, что проведет внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. К проверке была привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. 16 мая Group-IB передала Первому каналу первые результаты проверки голосования во время финала детского "Голоса". Согласно докладу, голоса, отданные за Микеллу Абрамову, были накручены с помощью ботов и "левых" сим-карт. Основываясь на этих данных, Первый канал пошел на беспрецедентный шаг и отменил итоги шоу "Голос. Дети". 24 мая в прямом эфире состоялся специальный выпуск проекта. В нем приняли участие все финалисты передачи. Была приглашена и дочь Алсу, однако девочка решила не участвовать в спецвыпуске. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст в конце передачи заявил, что победителями проекта стали все финалисты, в том числе и Микелла. Каждый победитель получил по миллиону рублей.

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