Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Константин Меладзе и Вера Брежнева считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. 56-летний продюсер и 37-летняя певица ни с кем не делятся подробностями семейной жизни. Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником. Однако позже все-таки решила высказаться.

Константин Меладзе 11 мая отметил 56-летие. Композитора и продюсера поздравляют, как это сейчас принято в соцсетях, друзья и поклонники. Однако 37-летняя Вера Брежнева этого не сделала. Хотя в прошлом году выкладывала совместное с мужем фото, таким образом поздравив его с 55-летием.

ververa Сегодня 55

Подписчики звезды увидели в этом нехороший знак. Вероятно, у певицы лопнуло терпение, а все домыслы и слухи ей порядком надоели и разозлили. Брежнева вынуждена была ответить.

"Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем рождения в Инстаграме... И хочется спросить: люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу, поздравить здесь?", - спросила разгневанная певица.

Вера удивлена, что подписчики считают поздравление в Инстаграме показателем любви. "Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья - это фото в соцсетях? Или думаете все, что вы видите в Инстаграме - это правда?", - не унималась артистка.

ververa Рассерженная Брежнева ответила на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме

Она заявила, что провела счастливый день без соцсетей рядом с любимым мужем. "Поздравив его первой. Лично", - написала Брежнева, сопроводив сообщение хештегом #СДнемРожденияГений и припиской: "Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной".

Напомним, в октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. Свадьба состоялась в Италии в кругу близких. На торжественный ужин молодожены пригласили гостей в ресторан отеля Paradiso al Mare.

Ради союза с экс-солисткой "ВИА Гры" Константин оставил прежнюю семью, но продолжает ей помогать. Константин познакомил детей от первого брака с Верой. Они хорошо общаются, ездят вместе отдыхать. Певице неоднократно приписывали беременность, однако у супругов пока совместных детей нет. Вера Брежнева признавалась, что мечтает о третьем ребенке.