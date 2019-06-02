Вдова и дети приехали на могилу Хворостовского в Москве
Вдова Дмитрия Хворостовского вместе с детьми прилетела в Москву. Флоранс встретилась с родителями покойного супруга. Вся семья посетила его могилу.
Флоранс Илли трогательно поздравила отца Дмитрия Хворостовского с днем рождения и заявила, что она и дети очень его любят. Невестка разместила фото, на котором нежно обнимает Александра Степановича.
Рядом с ними стоит мать артиста Людмила Петровна в нарядном платье и обнимает маму Флоранс. Неподалеку от бабушек запечатлены их внуки - Максим и Нина.
Они посетили могилу Дмитрия Хворостовского. По желанию исполнителя, его прах был захоронен в двух городах - Москве на Новодевичьем кладбище и на родине баритона в Красноярске.
О своих чувствах спустя два года после смерти музыканта Флоранс высказалась очень лаконично: "Нет слов". Женщина до сих пор не оправилась после смерти мужа. Она признавалась, что влюбилась в Хворостовского с первого взгляда. После свадьбы они стали жить в Лондоне.
Сейчас Флоранс 48 лет. Вдова певца редко дает интервью. В одном из них женщина поведала: "Когда Дима умирал, он мне сказал: «Ты должна жить ради детей. Ты еще молодая»".
ИСТОЧНИК KP.RU
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