2019-06-02T15:32:14+03:00
Звезды

Вдова и дети приехали на могилу Хворостовского в Москве

Флоранс трогательно поздравила своего свекра
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли.Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вдова Дмитрия Хворостовского вместе с детьми прилетела в Москву. Флоранс встретилась с родителями покойного супруга. Вся семья посетила его могилу.

Флоранс Илли трогательно поздравила отца Дмитрия Хворостовского с днем рождения и заявила, что она и дети очень его любят. Невестка разместила фото, на котором нежно обнимает Александра Степановича.

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Рядом с ними стоит мать артиста Людмила Петровна в нарядном платье и обнимает маму Флоранс. Неподалеку от бабушек запечатлены их внуки - Максим и Нина.

Они посетили могилу Дмитрия Хворостовского. По желанию исполнителя, его прах был захоронен в двух городах - Москве на Новодевичьем кладбище и на родине баритона в Красноярске.

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О своих чувствах спустя два года после смерти музыканта Флоранс высказалась очень лаконично: "Нет слов". Женщина до сих пор не оправилась после смерти мужа. Она признавалась, что влюбилась в Хворостовского с первого взгляда. После свадьбы они стали жить в Лондоне.

Сейчас Флоранс 48 лет. Вдова певца редко дает интервью. В одном из них женщина поведала: "Когда Дима умирал, он мне сказал: «Ты должна жить ради детей. Ты еще молодая»".

ИСТОЧНИК KP.RU

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