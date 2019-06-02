Иосиф Пригожин: У меня давно был служебный роман с сотрудницей, родилась дочь, я ее признал

- Это был служебный роман. И закончился он, увы, совсем не как у Эльдара Рязанова…

- По разному заканчиваются служебные романы. Иногда, когда меня вот так спрашивают, я вдруг ощущаю себя неким всемогущим человеком, который знает ответы на все вопросы.

Обычно все происходит на почве ревности, злости, зависти. У меня в голове не укладывается, когда кто-то вот так расправляется с человеком — особенно которого ты любишь, ну или любил. Мне кажется, тут что-то с головой не так.

- Она ради него развелась, как говорят.

- Ну вот, она развелась, а он — нет. Сейчас есть такая девушка Сола Монова. У нее есть по этому поводу интересные стихи. Ну, чудаков на букву «м» на свете всегда хватало…

- Вас лично такое коснулось?

- Можно ли наш роман с Валерией назвать служебным романом? Ну как сказать… Мы в одной профессии находимся. У нас в июне будет 15 лет, как мы поженились, 16 лет как мы вместе.

Но что я хочу сказать. Когда то давно у меня был служебный роман с моей сотрудницей. У меня родился ребенок, дочка, я ее признал. Мы с ней дружим. Она в гости к нам приходит. Вот тут всё зависит от мужчины.

- На месте у него голова, или нет?

- Конечно, все вопросы - в голове. Когда мы удивляемся — почему кто-то живет несчастливо? А люди такие никогда не ищут позитива. Они всегда ищут и находят проблемы. Ну, такова человеческая сущность — быть недовольным. Много — плохо. Мало — плохо. Если бы я даже вышел на Красную площадь и громко закричал «люди — опомнитесь!», никто бы не опомнился. Когда я в своих постах пытаюсь что-то объяснить, люди, даже не вдаваясь в суть, начинают какую-то хреновину пороть.

- Мы должны стараться воспитывать общество?

- Воспитывать и настраивать на позитив. Не на агрессию, а на добро. Интернет и телевидение должны что-то делать позитивное. Надо радоваться жизни, каким-то сиюминутным успехам. Вот когда то победил Дима Билан на Евровидении — надо радоваться. Победила Валерия в конкурсе — надо радоваться. А мы — ненавидим. У нас не любят успешных людей. Категорически.

- Но в этой трагедии вроде бы два успешных человека не смогли нормально расстаться...

- Чем думал этот человек, который взял и вот так лишил жизни девушку? Как он вообще оказался на этом посту, во главе такого большого района? Любой чиновник должен обладать какой-то философской линией. У него должны быть какие-то принципы, не лозунги. Доверять большие посты нужно, посмотрев — как человек относится к своим близким, к детям, к друзьям - и только после этого давать должность.

Через какой еще сканер их пропускать?

И как отсекать ту злобу, которая выливается в сети - ну ведь дебил на дебиле!

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