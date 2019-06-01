Экс-глава Раменского района на допросе: «Секс с Евгенией у нас был, но кто ее убил, я не знаю»

Кажется, такие истории могут произойти только в кино, однако, жизнь иногда подбрасывает сюжеты покруче любого фильма. 2 мая в своем Мерседесе нашли мертвой 39-летнюю сотрудницу Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. Женщина была задушена. Чуть позже следствие выяснило, что накануне она сказала дочери, что ей нужно помочь «хорошему человеку» и уехала на Арктическую улицу в Раменском. Домой она больше не вернулась.

2 мая в своем Мерседесе нашли мертвой 39-летнюю сотрудницу Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову. Фото: соцсети

- Женщина поехала на секс-свидание к своему коллеге. Эти встречи у них проходили регулярно, они встречались и занимались любовью в машине. Но в последнее время такие свидания ей надоели, недавно она развелась с мужем, в надежде, что глава района тоже бросит жену. Но тот не планировал разрушать свой брака. Видимо, эта ситуация и стала причиной ссоры в тот день, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Евгения Исаенкова недавно развелась с мужем, в надежде, что глава района тоже бросит жену. Фото: соцсети

Что произошло в машине - остается только догадываться, потому что задержанный экс-глава Раменского района Андрей Кулаков (чиновник сам уволился за несколько дней до задержания) свою вину не признает, хотя и подтверждает свои отношения с Евгенией Исаенковой.

- Мы вместе работали с Евгенией Исаенковой, у нас были любовные отношения и секс. Но последний раз я видел ее 29 апреля. Кто ее убил, я не знаю, - заявил следователям Андрей Кулаков.

Андрей Кулаков свою вину не признает, хотя и подтверждает свои отношения с Евгенией Исаенковой. Фото: скрин с видео заседания

Правоохранительные органы рассматривают версию, что после очередного секса в машине Евгения стала просить мужчину перестать скрывать их отношения. Разговор перешел в скандал, после которого мужчина стал руками душить Евгению, а также использовал капроновые колготки или шелковый шарф. После убийства он закрыл дверцу машины и сбежал. Мертвая женщина пролежала в машине до следующего дня, пока ее тело не обнаружили случайные прохожие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712306" frameborder="0"></iframe> Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

Когда следствие начало раскручивать версии с предполагаемыми обвиняемыми, первым всплыло имя любовника. Об их связи было известно многим. Но сам Кулаков на допросе утверждает, что он не был в тот день в машине. Более того, 3 мая ( на следующий день после обнаружения тела любовницы) на его странице в соцсетях появились фотографии из рабочей поездки на территорию сельского поселения Рыболовское. Посты о благоустройстве жилых дворов, «электронной столовой» в школе №23, о ситуации на рынке труда в Раменском районе были до 28 мая.

Кулаков даже записал видео к 220-й годовщине Александра Пушкина, где читал строчки из «Евгения Онегина». Можно сложить впечатление, что и, правда, ничего ужасного не произошло. Но и то, что его любовницу Евгению кто-то убил, Кулакова тоже не волновало. А потом почему-то он сам написал заявление на увольнение.

- Он не говорит, почему с 29 апреля его перестала интересовать жизнь любовницы. Сказал, что слышал о ее гибели, но в подробности не вдавался, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Сейчас проверяем информацию о том был ли Кулаков на похоронах возлюбленной.

О Кулакове известно, что он родился 15 декабря 1974 года в городе Жуковский Московской области. Мужчина окончил Московский государственный авиационный институт по специальности "Гидроаэродинамика". Однако сначала пошел работать контролером на птицефабрику, позже инженером в «Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского». До руководящей должности Раменского района он 15 лет работал в органах исполнительной власти.

Женат Андрей Кулаков был дважды, у него есть двое детей - 18-летняя дочь Анастасия и 12-летний сын Владимир.

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На похороны пришли многие коллеги Евгении Исаенковой по Общественной палате Раменского района Подмосковья. Евгения или просто Женечка была приветливой, активной, жизнелюбивой и обстоятельства ее смерти до сих пор трудно принять. Кому понадобилась смерть молодой, красивой женщины? (подробности)