Личные неприязненные отношения: глава Раменского района задушил колготками свою любовницу

Испытывал личные неприязненные отношения - сейчас это основная версия убийства 39-летней сотрудницы Общественной палаты Раменского Евгении Исаенковой. По версии следствия, в машине "Мерседес" еще 2 мая ее убил 44-летний глава Раменского района Андрей Кулаков. Мужчина пока не признался в убийстве, но следователи нашли несколько серьезных доказательств, чтобы считать подозреваемым именно его. Сам Андрей Кулаков уверяет, что 2 мая был на работе, а любовницу якобы видел последний раз 29 апреля. Однако следователи обнаружили в машине Евгении Исаенковой биологические и потожировые следы Андрея Кулакова. Глава Раменского района прошел проверку на полиграфе, и ее провалил: волновался и врал. Что и стало одним из оснований для задержания.

- В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

В это же время появилась информация, что Андрей Кулаков уволился с должности главы Раменского района еще до задержания по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", а это означает, что Кулакову грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

- Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в Следственном комитете по Московской области. -

Исаенкова хотела уйти из семьи и начать новую жизнь с Андреем. Фото: vk.com/opramenskoe

Есть версия, что о тайных интимных связях Кулакова узнала жена. У пары подрастают двое детей - сын и дочь. Якобы супруга настаивала, чтобы Андрей не разрушал семью и закончил свой роман с Евгенией. В свою очередь, Исаенкову такой исход событий не устраивал. Она хотела продолжения отношений. Именно поэтому любовники встретились в безлюдном месте - на заброшенном пустыре, переговоры шли в машине Евгении. Видимо, разговор был непростой. К тому же Исаенкова хотела уйти из семьи и начать новую жизнь с Андреем. Что совсем не входило в планы главы подмосковного района. А вот ездить к любовнице - другое дело. Это, скорей всего, и стало поводом для крупной ссоры, которая закончилась так трагично.

- Виновность подтверждается проверкой на полиграфе. Следователи рассматривают версию, что мужчина задушил женщину руками и предметом из ткани (колготки или платок), - говорят следователи. - О причастности говорят и биологические следы, в том числе пот.

Следствие не знает, было ли преступление совершенно в результате аффекта или планировалась заранее, но когда Кулаков осознал, что натворил, он постарался как можно быстрее уехать с места убийства. А потом сконструировать себе алиби, которое быстро рассыпалось под доводами следствия.

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