После выписки из больницы брошенных в хостеле близнецов сразу передадут в приемную семью

Кажется, в судьбе близнецов, которых в хостеле подмосковного города Котельники бросила родная мать, уже очень скоро все наладится. Сейчас годовалые мальчик и девочка находятся в больнице, но сразу после выписки они вместо казенных стен интерната будут преданы в семью.

- Органы опеки сейчас подыскивают для деток надежных родителей. Надо сказать, что от желающих их взять просто нет отбоя. Семьи самостоятельно обращаются в органы опеки, пишут мне в социальные сети. Главная задача сейчас - сделать максимально правильный для детей выбор. Сразу после больницы малыши будут преданы приемным родителям, - сообщила "Комсомолке" хорошую новость Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/711850" frameborder="0"></iframe> Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

В списке потенциальных родителей уже сейчас более 30 семей. Все они узнали о судьбе малышей из новостей. Напомним, 28 мая в хостел их привезла родная мать. Женщина попросила сотрудников присмотреть за близнецами и пропала. До сих пор установить личность мамаши-кукушки не удалось.

Известно что мальчик и девочка появились на свет год назад в родильном доме Павловского Посада. Мать поступила туда без паспорта и указала в истории болезни вымышленное имя.

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