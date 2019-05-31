2019-05-31T17:26:20+03:00
Политика

«Вы надо мной незаслуженно смеялись!» Лучшие шутки со встречи Зеленского с депутатами

Общение президента Украины и членов Верховной Рады превратилось в настоящую комедию
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться роспуска Верховной рады. На следующий день после инаугурации новоиспеченный глава незалежной встретился с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.

В Интернете вывесили стенограмму их переговоров. Это больше похоже на чеховский спектакль. Действующие лица: президент Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий, лидер радикальной партии Олег Ляшко.

«КП» публикует самые смешные отрывки пьесы.

Действие 1: «Легко не будет»

Зеленский:

- Здравствуйте! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?

Парубий:

- Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).

Действие 2: «Охрана побила»

Лидер "радикальной партии" попал на встречу с опозданием. Охрана не пустила его с телефоном.

Ляшко:

- Почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только дрались со мной.

Зеленский:

- Вас били?

Ляшко:

- Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете.

Зеленский:

- Я разберусь с этим вопросом.

Ляшко:

- Я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране, вернуть мне телефон.

Зеленский:

- Я не отнимал у Вас телефон.

Ляшко:

- Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон. Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире.

Зеленский:

- Олег Валерьевич, Вы с любого поводу делать исторический момент.

Ляшко:

- Так же как и Вы.

Действие 3: «Смеяться будут над вами!»

Ляшко:

- И последнее, 450 депутатов это много. Я предлагаю Вам внести изменения в Конституцию о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных компаний.

Зеленский:

- А почему не приняли Вашу инициативу?

Ляшко:

- Потому что Вас избрали президентом.

Зеленский:

- За эти 5 лет?

Ляшко:

- За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.

Зеленский:

- А почему 20 у вас, а не 100?

Ляшко:

- Потому что Вы надомной незаслуженно смеялись.

Зеленский:

- Поэтому люди Вас не выбирают.

Ляшко:

- Да и избрали Вас. И теперь смеяться боюсь, что будут над вами.

Зеленский:

- Не бойтесь.

Ляшко:

- Будут, на спор!

Действие 4: «Не кричите!»

Зеленский:

- Почему вы кричите?

Ляшко:

- Я не кричу, у меня голос такой.

Действие 5: «Команды не даю»

Ляшко:

- Вы, наконец, дадите команду отдать мой телефон?

Зеленский:

- Я не даю людям команды. Я другой человек. Я эту охрану первый день вижу.

В ТЕМУ

Выбрали комика? Так смотрите шоу!

Владимир Зеленский в последние дни отметился несколькими «сильными» ходами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
«Для Украины это закончится катастрофой»: В Крыму оценили желание незалежной ввести санкции против музеев полуострова
Так называемое Министерство «временно оккупированных» территорий Украины инициировало санкции против 28 российских научных и музейных учреждений
Олег Царев: Не исключаю, что техника из "спецкомнаты" Порошенко использовалась для управления теневыми потоками средств
Бывший депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины ответил на вопросы "КП", что за ситуационная комната есть у президента незалежной и чем аукнется скандал, связанный с исчезновением из нее всей аппаратуры
Эксперт: Не исключаю, данные с «серверов Порошенко» вскоре появятся на черном информационном рынке
Ян Браницкий, эксперт комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты, прокомментировал скандал с опустошением секретной комнаты экс-президента незалежной
Новости 24
Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину
Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков
В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке
Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России
В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
В Украине появился новый посол США
Самолет времен Второй мировой войны разбился на юге Польши
Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400
Президент Украины создал бренд "Зекоманда"
Кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце
На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко
Зеленский надеется на продолжение санкций против России
Свидетель по делу "Седьмой студии" стал одним из подозреваемых
Россия расширила «черный список» представителей Евросоюза
В АТОР спрогнозировали увеличения турпотока в Японию после отмены визового режима
Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»
ВКонтакте продает набор стикеров, чтобы помочь онкобольним
"Инициатива высосана из пальца": Топонимист о присвоении имен аэропортам
Зеленский выгнал из СНБО команду Порошенко
Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
В Госдуме обсудят закон о чистоте пива
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда