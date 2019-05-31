«Вы надо мной незаслуженно смеялись!» Лучшие шутки со встречи Зеленского с депутатами
Украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться роспуска Верховной рады. На следующий день после инаугурации новоиспеченный глава незалежной встретился с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.
В Интернете вывесили стенограмму их переговоров. Это больше похоже на чеховский спектакль. Действующие лица: президент Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий, лидер радикальной партии Олег Ляшко.
«КП» публикует самые смешные отрывки пьесы.
Действие 1: «Легко не будет»
Зеленский:
- Здравствуйте! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?
Парубий:
- Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).
Действие 2: «Охрана побила»
Лидер "радикальной партии" попал на встречу с опозданием. Охрана не пустила его с телефоном.
Ляшко:
- Почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только дрались со мной.
Зеленский:
- Вас били?
Ляшко:
- Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете.
Зеленский:
- Я разберусь с этим вопросом.
Ляшко:
- Я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране, вернуть мне телефон.
Зеленский:
- Я не отнимал у Вас телефон.
Ляшко:
- Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон. Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире.
Зеленский:
- Олег Валерьевич, Вы с любого поводу делать исторический момент.
Ляшко:
- Так же как и Вы.
Действие 3: «Смеяться будут над вами!»
Ляшко:
- И последнее, 450 депутатов это много. Я предлагаю Вам внести изменения в Конституцию о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных компаний.
Зеленский:
- А почему не приняли Вашу инициативу?
Ляшко:
- Потому что Вас избрали президентом.
Зеленский:
- За эти 5 лет?
Ляшко:
- За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.
Зеленский:
- А почему 20 у вас, а не 100?
Ляшко:
- Потому что Вы надомной незаслуженно смеялись.
Зеленский:
- Поэтому люди Вас не выбирают.
Ляшко:
- Да и избрали Вас. И теперь смеяться боюсь, что будут над вами.
Зеленский:
- Не бойтесь.
Ляшко:
- Будут, на спор!
Действие 4: «Не кричите!»
Зеленский:
- Почему вы кричите?
Ляшко:
- Я не кричу, у меня голос такой.
Действие 5: «Команды не даю»
Ляшко:
- Вы, наконец, дадите команду отдать мой телефон?
Зеленский:
- Я не даю людям команды. Я другой человек. Я эту охрану первый день вижу.
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ИСТОЧНИК KP.RU