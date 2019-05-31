Выбрали комика? Так смотрите шоу!

Новый президент Украины Владимир Зеленский поразил всех несколькими свежими селфи, подтверждающими его отличия от прежнего лидера страны. Правда, в плане политики, в отличие от фоточек «себя любимого», это различие практически не улавливается.

ШАУРМА И ГАНТЕЛИ

Если конец первой недели ознаменовался селфи Зеленского вместе с членами своей команды, поедающего шаурму (вот она какая, настоящая демократия!) по пути в Луганск, то вторая неделя ознаменовалась фотографиями президента в спортзале в администрации главы государства на Банковой. Владимир тщательно напрягал мышцы тела для более рельефной прорисовки мускулатуры (и на кого это он старался стать похожим? – прим. авт.), а одну из фотографий сопроводил язвительной подписью.

zelenskiy_official Коли у тебе напружений граф к, шаурма може бути р шенням.

zelenskiy_official На Банков й . Хоч гантел не вкрали))) #добрийранокукра но

- На Банковой. Хоть гантели не украли ))), - написал он под фото тренажеров в спортзале, явно намекая, что Порошенко и его команда не только забрали компьютеры и серверы из Ситуационной комнаты президента, но и выковыряли там розетки, вывернули лампочки и даже забрали стулья, оставив голое помещение. Позже один из членов команды Порошенко объяснил, что это все прежний президент брал в аренду на свои деньги, а тут время проката истекло.

Ну, хоть гантели пересчитал. И то дело. Правда, в это время правительство приняло 22 мая решение (уже при Зеленском) о сокращении расходов на выплату субсидий ЖКХ на 8 млрд. гривен, но это ведь скучно и не фитнес. Наверное, поэтому Зеленский по этому поводу промолчал.

ДВЕ ВОЙНЫ «КОМАНДЫ ЗЕ»

Проявил себя Зеленский и на международной арене. На встрече с американским сенатором Робертом Портманом он заявил, что Украина ведет сейчас «две войны».

- У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, - буквально заявил он. До стадии Порошенко «Россия ввела» Зеленский еще не дошел, но явно на пути к ней. Значит, и остальной трансформации в истерика, не дружащего с головой, недолго ждать осталось.

Зачем он это сказал и почему – американскому сенатору? Ответ прост: США требовали от Порошенко борьбы с коррупцией внутри страны и сохранения антироссийской политики. И в одной фразе президент Зе обещает, что постарается на обоих направлениях. А заодно сообщает о тех, что ему мешает выполнить поставленные задачи – старое правительство, но в первую очередь – нынешний парламент. Который он распустил, а тот не хочет расходиться.

ПОВЕСЯТ ИЛИ СОЖГУТ?

Впрочем, справедливости ради надо отметить сложность ситуации, в которую попал Зеленский, став президентом. Ему сейчас гораздо труднее, чем киношному президенту Голобородько из «Слуги народа». Против того интриговали тайно, Зеленскому угрожают открыто. На днях один из самых одиозных украинских националистов-радикалов публично пообещал повесить своего президента «на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на войне и революции погибли».

А в пятницу к Ярошу присоединился и спикер ВРУ Андрей Парубий, заявивший, что не будет терпеть заявления от членов команды Зеленского о возможной отмене «языкового закона», квот (языковых же) или декоммунизации.

- Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ вам этого не позволит, под вами будет гореть земля. Мы не позволим отменить ни языковой закон, ни квоты, ни декоммунизацию, - заявил Парубий в полупустом зале пленарных заседаний украинского парламента и пафосно закончил. – Реванш не пройдет.

Сильное впечатление от переполнявшего Парубия пафоса оказалось несколько смазано дефектами его дикции, но, так или иначе, все поняли. Либо обещают повесить, либо сжечь.

Однако Владимир Александрович не расстраивается по этому поводу. В новом президенте проснулась ярко выраженная бизнес-жилка. Пока олигарх Коломойский уговаривает руководство страны объявить дефолт по долгам, президент Зеленский зарегистрировал на свое имя сразу несколько торговых марок (брендов): «Зекоманда», «Ze», «Ze!», «Ze2019» и «Команда Зеленского». Вот Голобородько, уверен, такая идея просто не могла бы прийти в голову. Можно было бы оформить патент и на «зека», но этот статус можно приобрести и без правообладания. Сейчас он светит Порошенко, но кто сказал, что «Зекоманда» от него застрахована?