Звезда «Гарри Поттера» Фрэнсис де ла Тур: «Еще Чехов спрашивал — можете поверить, насколько глупы эти богатые и знаменитые?»

Фрэнсис де ла Тур, которую весь мир запомнил по роли директрисы Академии магии Шармбатон в сказочной франшизе «Гарри Поттер», в британском сериале «Ярмарка тщеславия», российская премьера которого выходит на Первом канале, исполняет роль богатой Матильды Кроули. 74-летняя актриса убеждена, что наш скучный и несправедливый мир до сих пор продолжает крутиться вокруг денег, интриг и зависти, как и в романе Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» XIX века.

- Матильда тщеславна, чванлива и резка в обращении, - считает Фрэнсис де ла Тур. - Но на самом деле она не такая ужасная, как кажется. Она берет к себе юную Бекки Шарп (в сериале — Оливия Кук), которая амбициозна и ниже ее по происхождению. Так что ее снобизм скорее поверхностный. В основе характера Матильды лежат такие черты, которые делают ее интересным персонажем, а не просто отчаянным снобом. Кроме того, она легко ранима и боится смерти. В каком-то смысле это то, что делает Теккерея великим писателем. Он не просто описывает старуху, он делает это так многогранно, что вам становится интересно, а какой она была в молодости. Возможно, в молодости Матильда была немного похожа на Бекки Шарп.

В сериале «Ярмарка тщеславия» популярная актриса предстала в образе мисс Матильды Кроули Фото: кадр из сериала «Ярмарка тщеславия»

- Как она относится к остальным членам семейства Кроули?

- Матильда думает, что они отвратительны и вульгарны… потому что так и есть. Хотя, казалось бы, она сама такая же, тем не менее, сам факт того, что она способна давать правильные оценки другим членам семьи, показывает, что на самом деле она умна и понимает разницу между высшим классом и вульгарностью. Она считает себя элегантной и благородной, но в тоже время, она и сама вульгарна.

- Почему Матильда поддалась чарам Бекки?

- Потому что Бекки кажется очень прямолинейной. Она говорит то, что думает. Кажется, что она очень привязана к Матильде и всячески старается доставлять ей удовольствие. Она говорит все прямо и откровенно. Бекки не манипулирует и не так вульгарна, как ее родственники. Она откровенная и честная девушка – так думает Матильда. Именно поэтому Матильда полностью доверяет Бекки. Я считаю, что Матильда – это тот персонаж, который лучше всех понимает Бекки. Сэр Питт (в сериале — Мартин Клунз) может распознать признаки манипулятивности в Бекки, поскольку он сам манипулирует людьми. Матильда гораздо лучше понимает, откуда Бекки родом. Они почти как две стороны одной медали.

Фото: кадр из сериала «Ярмарка тщеславия»

- Бекки – продукт своего происхождения и окружающего мира?

Это большой вопрос, касающийся роли женщины в обществе, который не решен до сих пор. А тогда все вообще было ужасно. Если у тебя не было денег или ты не вышла замуж за деньги, ты даже не могла быть уверена в том, что у тебя будет место для проживания. У женщин ничего не было. Если ты написала книгу, она тебе не принадлежала – она принадлежала твоему мужу. Все, что у тебя было, принадлежало твоему мужу. Мир был очень несправедлив.

Так что Бекки плетет интриги. Либо ты становишься жертвой, либо ты интригуешь, либо тебе просто могло повезти. Не такой большой выбор. Многие женщины просто были жертвами, потому что они не хотели интриговать, не знали как, или считали, что это неправильно. Если они были добродетельны, у них не было шанса. Надо было быть интриганкой, авантюристкой, чтобы победить. И это очень грустно. Иначе пришлось бы стать жертвой.

Тогда все крутилось вокруг денег, но, собственно, ничего не изменилось и сегодня. Если у вас есть деньги, у вас все в порядке; если у вас денег нет, то у вас все не все в порядке. Даже сегодня богатые остаются богатыми, а бедные – бедными. Ничего не изменилось.

- О чем вообще «Ярмарка тщеславия», на ваш взгляд? О нас?

- Как и многие другие великие писатели, Теккерей описывает мир таким, какой он есть – скучный и несправедливый. Но, кроме того, как и Оскар Уайльд, и Чехов, он высмеивает этих людей. Когда Чехов писал «Вишневый сад», он говорил: «Вы можете поверить, насколько глупы эти богатые и знаменитые?».

В творчестве таких великих писателей как Теккерей есть непримиримость. Я думаю, они бы поддержали социальную революцию, потому что были настроены очень критично. Но тогда социальной революции не произошло. Было много разных революций, но ни одна из них не стала настоящей социальной революцией. По крайней мере, эти писатели говорят: «Это абсурд, эти люди ведут себя абсурдно. Мы не испытываем к ним никакой симпатии».

- Как Матильда выглядит на экране?

- Выглядит она тщеславной, чванливой и жесткой! Она одевается слишком ярко и безвкусно, но очень дорого – очень большие шляпы и т.д. Матильда хочет произвести впечатление. Все это слишком чересчур – как она выглядит, но по мере развития истории это немного сходит на нет. Всегда очень помогает, когда ты работаешь в этих костюмах. Помогает произносить реплики так, как они были написаны.

- Тщеславие до сих пор правит?

- Сегодня у каждого на уме только «я, я, я». Ненавижу это слово «селфи». Этим все сказано.

Один из персонажей – плодовитый автор писем. Это потерянный жанр в современном мире?

Я храню множество писем, полученных за многие годы. Очень грустно, что сегодня многие молодые люди не знают для чего существуют книги, потому что они не читают. Они не знают для чего телефон. Они же на самом деле не говорят по телефону. У них теперь есть постоянный доступ к людям, но они практически с ними не разговаривают. Они пишут СМС.

Они не знают, для чего существует ручка, потому что для них писать значит писать СМС. И я думаю, что они очень много теряют.

Многие говорили, когда появилось кино, что театр умрет. Этого не произошло. Тоже самое говорили, когда появилось телевидение и опять этого не случилось.

Сейчас люди говорят: «хотел бы я, чтобы у меня был обычный телефон». Так что я думаю, что все зависит от того, как все будет развиваться. Ведь все это произошло за последние 10 лет. Это огромная потеря.

- Что вы думаете о телевизионной драме сегодня?

Сегодня, чтобы заполучить аудиторию, которая останется с тобой – очень рискованный бизнес – у них такой большой выбор, хотя некоторые вещи из этого выбора просто ужасны. Я думаю, что риск сегодня гораздо больше, чем раньше. Некоторые из нас месяцами работают над сериалами, но никогда не знаешь, каков будет результат. Некоторые сериалы просто исчезают.

- Выбор актерской профессии это зло?

- Он дает возможность увидеть, как живут другие люди, потому что об этом все наши фильмы и спектакли. Как живут другие люди? Как люди живут в других странах?

Но, к сожалению, в этой профессии меньше хорошего, чем плохого. Очень многое приходится делать, потому что надо воспитывать детей и нужны деньги.

Не думаю, что захотела бы вновь пройти через все это. Это очень тяжелая работа, особенно это касается театра. Зрители в основном знают тебя по телевизионным работам, они не знают о тебе и половины, потому что они не знают то, что ты делаешь каждый вечер в театре. Это физически просто смертельно. Ты можешь играть в театре 8 раз в месяц, а таксист скажет «О, вы уже на пенсии?», потому что тебя нет в телевизоре.

Ты видишь удивительные спектакли, где актеры три часа подряд отдают свою кровь, пот и слезы. Это как попросить кого-нибудь пробежать марафон дважды за день. Я думаю, многие недооценивают то, через что приходиться проходить актерам.

Это очень тяжелое ремесло. И это трудно понять людям, с ним не связанным, и я не виню их за это непонимание.

Важно то, что ты отдаешь работе всю себя, но это не вся ты. Ты вся - это еще и твоя семья, и твои друзья. Моя жизнь – это моя семья и так было всегда. Я стараюсь все балансировать. Надо работать над тем и над этим, но все надо делать на 100 процентов. Единственный способ с этим справится, это когда ты молод, но по мере того, как ты становишься старше, приходиться выбирать.

Фото: кадр из сериала «Ярмарка тщеславия»

Я многого не сделала. Я никогда не хотела быть кинозвездой, потому что им приходиться столько вкладывать в том смысле, чтобы представлять себя на красных дорожках – это уже сама по себе большая работа. Делать подтяжки и так далее. Всю их жизнь доминирует работа. А сама работа занимает только половину, остальная половина – презентация.

Так что я из тех актеров, которые говорят «забудьте о презентациях, давайте делать дело». Остальное время я провожу с детьми, а сейчас – с внуками.

«Ярмарка тщеславия», Первый, по воскресеньям, 23.40

КСТАТИ

Сэр Питт Кроули из «Ярмарки тщеславия»: “Я работал гораздо медленнее собаки»

Британский комик Мартин Клунз, звезда сериала «Доктор Мартин», сыграл в сериале гэмпширского помещика (подробности)