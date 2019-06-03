Погода перестала пугать книгочеев и за дело взялась эвакуация

Книжная ярмарка на Красной площади стартовала с нарушением традиций. Обычно погода изо всех сил старается распугать книголюбов и устраивает то проливной дождь, то адский холод. В этом году у фестиваля новая мода. Никаких пуховиков, никаких панталон с начесом и долой угги. На улице безоблачно и тепло, коктейли по 300 рублей с сухим льдом расходятся как горячая кукуруза по 150 рублей, поэтому распугивать посетителей мироздание решило другими способами. Например, барабанщиками "Живой Классики" (юные чтецы стучали в барабаны все утро воскресенья) и эвакуацией (этим мероприятием ознаменовался третий день ярмарки). Из-за угрозы о заложенной бомбе в 13:30 эвакуировали ГУМ и никого не впускали на Красную площадь. К трем часам все рассеялось. А люди, не покидавшие Красную площадь ничего и не заметили.

- О том, что кого-то эвакуировали, нам написали коллеги, которые смотрели новости. Мы же проводили "Литмост", рассуждали о будущем библиотек, поэтому ничего не заметили, - рассказала КП менеджер "Эксмо" Катя Чинякова.

Кстати, "Эксмо" припасло к ярмарке супергорячий пирожок - новую книгу Мураками "Убийство Командора", правда, несмотря на обещание продавать сразу два тома, второй том велели ждать 10 июня.

На Красной площади стартовала главная книжная ярмарка страныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На ярмарке можно было встретить известных граждан без охраны. Выздоровевший и бодрый Быков читал лекцию про Искандера. Сказал, что если бы Искандер ничего не написал, он был бы великим писателем за одну фразу про то, что человек в середине своей жизни заглядывает в бездну, потом в ужасе отползает и тянущийся за ним след называется юмором. Министр культуры Владимир Мединский не только прошел по брусчатке, но и прочел длинную лекцию "Мифы и реальность исторического кино", в которой рассказал о

современных тенденциях кинопроизводства и показателях проката военно-исторических фильмов. После лекции Мединского состоялся открытый показ нашумевшей "Войны Анны", фильма про маленькую девочку, спасавшуюся от немцев в камине.

Как всегда, на Красной площади вручили поэтическую премию "Московский счет". Ее получил знаменитый шестидесятник Олег Чухонцев , а дипломов удостоилось неожиданные авторы. Например, 90-летняя авангардная поэтесса Елизавета Мнацаканова.

Министр культуры Владимир Мединский прочел лекцию "Мифы и реальность исторического кино"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Другие интересности

Чуть ли не самым большим скоплением народу в шатре ознаменовалось выступление актрисы Ольги Остроумовой. Актриса выступала не в образе Женьки из фильма "А зори здесь тихие", а с выводком из трех внуков, но для Красной площади припасла неожиданное. В издательстве "Зебра" у Остроумовой вышла книга мемуаров. Первая, ведь еще недавно Остроумова открещивалась от всяческих мемуаров, мол, "время еще не пришло".

С младшим внуком на руках Остроумова рассказывала, как впервые встретилась с Гафтом в кафе "Фиалка" в Сокольниках. Как Гафт позвал ее погулять, она сказала: да, а можно я с собой детей возьму?

Гафт сказал, что нельзя.

С погодой в этом году повезлоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы заметили, у народа денег нет, а у них каждый день праздники. То шлюпку на воду спустят, то юбилей сановной особы отмечают", - говорил Радзинский с главной сцены. Как оказалось, драматург и историк читал лекцию про петровское время и борьбу с коррупцией.

Между прочим, Радзинский сказал, что с 18 века правление женщин в России закончилось. С тех самых пор он видел только одну женщину у власти - Фурцева в виде портрета на Центральном телеграфе. "Но и то она ничем не управляла".

В свою очередь автор детективов Дарья Донцова сказала, что приобрела свой топ с бананами в "Заре" за 1200 рублей. И пусть ее ругают за то, что она неправильно одевается. "В саван закутываться не собираюсь", - порадовала писательница.

Ярмарка будет работать до 6 июняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наряду с книгами можно было приобрести раритеты. Например, автограф Бродского поэтессе Татьяне Бек за 180 тысяч рублей.

- Автографы с котом - самые ценные автографы Бродского, - сказал директор аукционного дома 12-й стул Иван Ефимов.

А Еда на Красной площади по традиции продавалс по ценам, сопоставимым со стоимостью книг.

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Сказать, что лекцию Владимира Мединского «Мифы и реальности исторического кино» на книжном фестивале «Красная площадь» ждали с трепетом первого свидания – значит, слукавить. Посмотреть на общение главы минкульта с народом ломились стар и млад. И ваш покорный слуга совершил ошибку, протискиваясь к павильону №1 за час до анонсированного выступления министра. Раньше надо было плацдарм занимать (подробности)