Владимир Мединский: Ну нельзя же снимать только про войну!

Сказать, что лекцию Владимира Мединского «Мифы и реальности исторического кино» на книжном фестивале «Красная площадь» ждали с трепетом первого свидания – значит, слукавить. Посмотреть на общение главы минкульта с народом ломились стар и млад. И ваш покорный слуга совершил ошибку, протискиваясь к павильону №1 за час до анонсированного выступления министра. Раньше надо было плацдарм занимать.

КАДЕТЫ И КУПЛЕТЫ

Шесть рядов под шатром уже были плотно упакованы большими и малыми любителями исторического кино, а также лекций о нем. Некоторые явно готовились не только слушать, но и вещать. А красные и потные затылки операторов двух федеральных телеканалов светили мне как светофоры на запруженном и непроходимом перекрестке.

На разогреве бойкие оркестранты кадетского корпуса им. Александрова выдавали шейк и твист. Народная артистка России Марина Есипенко, казалось, готова была совершить раскованные танцевальные па, но была ограничена пространством военно-исторического шатра. До начала просветительской выступления руководителя Минкульта звезда театра Вахтангова отрыла мне (и, наверное, не только мне) глаза на удивительный факт отечественной культуры. «Лето это маленькая жизнь», кто думаете сформулировал – Олег Митяев? А вот и нет! Эту мантру гуру бардовской песни повторил вслед за своей женой, Мариной!

На разогреве бойкие оркестранты кадетского корпуса им. Александрова выдавали шейк и твист. Фото: Игорь Емельянов.

Но это стало лишь первым откровением неповторимого июньского вечера.

На подступах к аудитории министр был атакован летучим отрядом журналистской конницы. И, пока он шел на прорыв, на передок вновь выдвинулись кадеты с флейтами и кларнетами и грянули «Бери шинель, пошли домой!»,

МИКРОФОН ДЛЯ МИНИСТРА

- Где микрофон для министра?! – нервно вопрошал лысоватый носитель коробки с фолиантами для автограф-сессии. Седовласые любители истории с выправкой отставников толкались с телеоператорами, интеллигентно выясняя, кто здесь работает, а кто просто уши греет?

Мединский влетел в шатер, быстро оценил плотность аудитории, и начал с места в карьер:

- Вот на этом экране должны показывать слайды? Организаторы где? Мы работаем?

Организаторы приосанились и кадры потекли - словно реченька журчит. Мединский уверенно направил корабль повествования вперед.

Все, что вы хотели знать о современном российском историческом кино ( ну или почти всё), но боялись спросить, министр поведал.

Мединский влетел в шатер, быстро оценил плотность аудитории, и начал с места в карьерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он сразу расставил точки над «i»: историческое кино требует намного больше усилий и средств, чем кино артхаусное, но «индустрию историческое кино продвигает, наверное, больше, чем какое бы то ни было другое». Но при том и денег приносит намного больше — а это позволяет… снимать новые исторические блокбастеры!

- Вот топ-десять самых массовых российских фильмов за последние 9 лет. По количеству зрителей и по сборам. Первые три места — исторические картины! Продажи нашего кино за рубежом выросли в 10 раз!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712385" frameborder="0"></iframe> Мединский отвечает на вопросы об историческом кино.

Господин Мединский признался, что редко читает сценарии - «для этого есть экспертные советы». Но бывают исключения. Однажды ему на стол лег проект большого фильма к юбилею победы в Великой Отечественной.

- Пару лет назад на самую большую субсидию Фонда кино пробился фильм, который должны были снять к 9 мая 2020-го года. Он победил на конкурсе, но вызвал такие ожесточенные споры, что я взялся читать сценарий. Я читал всю ночь, – признался министр со вздохом, – А наутро позвонил директору Фонда кино. Я обычно никогда не вмешиваюсь, но ему сказал, что, если данный фильм получит господдержку, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы это кино не вышло.

Глава минкульта заявил, что «Матильда» на фоне этого блокбастера показалась бы цветочками.

Мединский не назвал ни режиссера, ни сценариста. Но прозвучало грозно.

ПРАВДА И КРИВДА

- Насколько историческое кино должно быть достоверным? - переадресовал министр аудитории вопрос, который ему несколько минут назад задали проныры-журналисты, и с добрым прищуром оглядел загудевший шатер, - Для решения творческих задач во все времена, в том числе и в советские годы, создатели прибегали к сознательным гиперболам.

Министр, посматривая на экран, демонстрировал, что даже в великих фильмах советского кинематографа их режиссеры и сценаристы ( в том числе воевавшие), допускали – нет не ляпы, а сознательные «ошибки». От черной формы офицера СС в «Семнадцати мгновениях весны», которой у эсэсовцев весной 1945-го уже не было - но «так ведь гораздо страшнее!». До погон на гимнастерке в «Балладе о солдате» которых в 41-м еще не было — но Европа, где триумфально прошел прокат этой картины, помнит солдата-освободителя таким, каким его показал фронтовик Чухрай...

Для чего это всё – а для того, чтобы в кадре смотрелось ярче, убедительнее. А вовсе не для того, чтоб искажать историческую правду или ждать придирок от диванных кинокритиков или самодеятельных исследователей истории.

На этой звенящей ноте зазвонил мобильный — министр с некоторым недоумением вытащил смартфон из кармана и передал помощнице.

Мединский признался, что не видел фильм «На Париж!» ( из задних рядов кричат «фигня!»):

- Кто кричит «фигня» — фильм видел? Нет? А он снят по сценарию Владимира Высоцкого.

Зато министр посмотрел — да еще с отцом, фильм Лунгина «Братство», вызвавший такие ожесточенные споры:

- Спросил отца, воевавшего в Афганистане — такое было? Он сказал: у нас бывало и не такое…

Глава Минкульта пообещал, что впереди нас ждут отличные фильмы. Например, блокбастер «Союз спасения» про декабристов — и это совсем не «Звезда пленительного счастья».

ПРИВЕТ ОТ БАШМЕТА

- А теперь давайте свои вопросы! - почти весело предложил Мединский. Вряд ли Владимир Ростиславович полагал, что в аудитории сгрудились лишь интеллигентные любители отечественного исторического кино, которые почерк Чухрая от почерка Ростоцкого отличают с первых же кадров.

На таких открытых мероприятиях всегда найдется традиционный городской сумасшедший и ярый оппозиционер, лоббист какого-нибудь великого, но малоизвестного деятеля культуры и узкий специалист, знающий, как надо делать настоящее кино и как его продвигать.

И на этот раз они также оказались представлены репрезентативно и некоторые даже смогли получить микрофон.

Но Мединскому палец в рот не клади.

Автограф-сессию завершал преданный читатель Башмет. Фото: Игорь Емельянов.

Его спросили, почему наши фильмы не получают призы на крупных фестивалях, как в «прежние времена больших талантов».

- Снимают талантливо! В этом году три фильма при поддержке Минкульта выдвигались на Оскар — в том числе «Собибор» и «Спитак», который выдвигала Армения, но делали мы, - отвечал Мединский.

У него и интересовались, почему у картин нет военных консультантов, отчего и возникают ляпы.

- Я пришел в Минкульт и мы ввели механизм консультирования практически всех исторических фильмов. То же «Братство» консультировал бывший глава ФСБ, прошедший Афган, - пояснил Владимир Ростиславович.

К нему обращались, когда будут изменения на ТВ, на котором «Прилепина можно увидеть только ночью».

- За телевидение Минкульт не отвечает — задавайте вопрос министерству цифрового развития, - парировал глава Минкульта.

Мединский неспешно и раздумчиво подписывал книги. Фото: Игорь Емельянов.

Ваш корреспондент напоследок решил задать «умный вопрос»:

- Какой фильм о войне вы бы хотели увидеть, а его всё никак не снимут?

- Война – это бесконечная тема И еще много хороших фильмов можно снять. Главное - не снимать только о войне. Надо снимать разное кино о разных добрых и хороших делах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712382" frameborder="0"></iframe> Мединский о фильмах о войне.

Под колокольный звон пошла автограф-сессия, затянувшаяся минут на 20.

Автограф- сессию завершал преданный читатель Башмет. Он зашел с тыла. Обнаружив за спиной знаменитого дирижера с книжкой в руках, Мединский выказал радостное изумление. Положив том перед собой, он неспешно и раздумчиво его подписывал. Прочитав посвящение, Юрий Абрамович воскликнул «гениально!» и виртуозно растворился на бескрайних просторах «Красной площади».

А министр пошел в народ — на книжную ярмарку, где его постоянно останавливали, чтобы сделать селфи.