2019-06-03T21:48:42+03:00
Звезды

Ольга Бузова: Я прервала два года воздержания!

Певица призналась, что ее «спаситель» - всем известный человек
Кира БУЛЫЧЕВА
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Что ж, ждём, когда наконец наступит тот момент, когда Ольга сможет официально представить своего спутника жизниЧто ж, ждём, когда наконец наступит тот момент, когда Ольга сможет официально представить своего спутника жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Те, кто считал, что век популярности Ольги Бузовой недолог, могут кусать локти - эта девушка по прежнему в топе новостей без особых усилий. Взять недавний скандал с брендом Balensiaga, который через Ксению Собчак (возможно) попросил передать Ольге, чтобы она не носила вещи авторства креативного директора марки Демны Гвасалия. Даже те, кто к Бузовой относились «не очень», взяли ее сторону, так что эта казалось бы неприятная для артистки история даже сыграла ей на руку. Сегодня на презентации своего нового клипа на песню «Водица» 33-летняя певица снова дала народу повод для обсуждения. Разговаривая с журналистами о своём видео, Ольга снова начала рассуждать о любви:

- Я считаю, что у каждого человека есть своя половина. Каждый мужчина хочет иметь верную, преданную девушку. Вот она я!

На вопрос, не сложно ли ей столько времени без половинки, Бузова внезапно разоткровенничалась о «волшебстве»(так секс называют на проекте Дом2»:

buzova86buzova86
Мы начали закрытую презентацию
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- Ну, у меня уже были... поэтому уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть это была одна ночь, может быть несколько...

Потом певица засмущалась и перестала делиться подробностями личной жизни. А на вопрос о том, кто же ее «спас» ответила:

- Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый «отсчёт».

Что ж, ждём, когда наконец наступит тот момент, когда Ольга сможет официально представить своего спутника жизни, который составит ее счастье на долгий срок.

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Оля Бузова анонсировала выход новой песни. Однако не все поклонники артистки оценили ее экстравагантный наряд. Она опубликовала фото, на котором лежит в луже. На ней телесного цвета купальник, а на голове шапочка из бусин. Тело артистки украшено цепями и свисающей на бедра бахромой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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