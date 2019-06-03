Поклонники с трудом узнали упавшую в лужу Бузову

Оля Бузова анонсировала выход новой песни. Однако не все поклонники артистки оценили ее экстравагантный наряд.

Ольга Бузова опубликовала фото, на котором лежит в луже. На ней телесного цвета купальник, а на голове шапочка из бусин. Тело артистки украшено цепями и свисающей на бедра бахромой.

buzova86 Оля Бузова в новом образе

"Твои слова - водица. Так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела разводиться", - подписала снимок знаменитость.

Не успела Ольга опубликовать фото, как поклонники стали оставлять многочисленные комментарии, большинство из которых гневные. Бузову обвинили в том, что она копирует образ Дженнифер Лопес и Леди Гаги.

"... (украла) образ Джей Ло и еще и песню записала вместе с клипом", "Зачем повторять за Джей Ло?", "Сначала подумала Джей Ло", "Как будто в лужу упала", "Идею костюма у jlo взяли?!", "А головной убор недавно у J. Lo был", "Лопес, ты ли это?","У Дженнифер Лопес в последнем клипе был почти же костюм...", "Холодно ж в воде валяться", "Сначала подумала, что это Леди Гага", - негодуют фолловеры.

Их недовольство также вызвали строки: "Ты разводил умело, но я не хотела разводиться". Поклонники усмотрели в них намек на бывшего мужа знаменитости Дмитрия Тарасова: "Давно уже ... бы на Тарасюка, а ты ему песни посвящяешь, дура. Он женился и о тебе давно забыл", "Ты опять песни бывшему посвящаешь! Не надоело?".

Стоит отметить, что выход новой песни Ольги Бузовой проходит на фоне скандала. Который день не утихают разговоры по поводу нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Во время передачи Ксения призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду. По словам гламурной телеведущей, дизайнер просил ее отговорить ведущую "Дома-2" носить его куртку. Ксения ответила, что просить ее об этом она не будет. "Я не могу на это никак повлиять", - объяснила она. Собчак добавила, что Бузова покупает одежду за свои деньги и гордится этим. Ведущая "Дома-2" молчать не стала. Бузова жестко осадила дизайнера, решив, что речь идет о Демне Гвасалия. "Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 000 рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги!", - сказала, как отрезала, артистка. Позже Собчак выступила с заявлением, в котором отчитала Ольгу за то, что та безосновательно обвинила Демну. Однако Бузова никак не отреагировала на слова гламурной блондинки. Тогда Ксения Собчак обратилась к Ольге Бузовой и потребовала у нее извинений. Телеведущая заявила, что певица распространяет непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека, после чего рассказала пошлый анекдот.