Володин в Белграде: Сербия может рассчитывать на помощь России!

ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

Думская делегация во главе с Вячеславом Володиным оказалась в Белграде в очень напряженный период, когда над Балканами снова нависла угроза кровавого конфликта.

На прошлой неделе, напомним, спецназ самопровозглашенного Косово на десятках бронированных автомобилей вторгся на север Косово и Метохии. Под предлогом борьбы с оргпреступностью. Местные сербы встретили захватчиков баррикадами на трассах, пошли столкновения со стрельбой. Были и задержанные, и раненые. Среди них - сильно избитый сотрудник миссии ООН, россиянин Михаил Краснощеков. В больнице его потом проведал лично президент Сербии Александр Вучич.

-Мы думали, что это случайно произошло, что ударили прикладом, что это ошибка, но это никакая не ошибка – они это делали намеренно, чтобы запугать сербское население, и их не слишком беспокоило, что речь идет о гражданине России, сотруднике администрации ООН. У них есть только одна "церковь", в которой они молятся, – это США. Им важно только, что американская миссия при ОБСЕ похвалит их за "антикоррупционную акцию", - заявил Вучич и привел Вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности.

Вячеслав Володин встретился с Президентом Сербии Александром Вучичем. Фото duma.gov.ru

КОСОВО ГРОЗИТ ОБЪЕДИНЕНИЕМ С АЛБАНИЕЙ

Эту атаку Сербия обсудит на ближайшем заседании Совбеза ООН 10 июня. А Косово меж тем уже грозит объединиться с Албанией.

- Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косово и в Албании, но включая Прешево, Медведжу и Буяновац. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг, - объявил косоварский лидер Хашим Тачи.

Занятно, что под изоляцией он имеет в виду "затянувшийся процесс визовой либерализации" с Евросоюзом. Но главное здесь другое: Прешево, Медведжа и Буяновац - территория современной Сербии.

Поэтому визит Володина называют очень актуальным и значимым и партия власти, и оппозиция. По прилету в понедельник спикер Госдумы возложил венок к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату, попутно осудив снос в Харькове бюста маршалу Жукову.

-Мы благодарны сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее, - напомнил он. - Недавний акт вандализма в Харькове - разрушение бюста маршалу Жукову - вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны. Уверен, украинский народ даст оценку разрушителям нашей общей памяти.

ПОСЛАНИЕ ОТ ПУТИНА

Далее его ждали в президентском дворце, где гость передал сербскому лидеру приветствие от российского коллеги.

-Я хочу передать слова приветствия президента России Владимира Путина. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи, - обратился к нему Вячеслав Володин.

Тот в ответ поблагодарил Россию за поддержку:

- Наш товарооборот увеличивается, и, надеюсь, продолжит увеличиваться (2,1 млрд.долл. в 2018 году. - Ред.). Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии, - отметил Вучич.

Далее разговор продолжился уже за закрытыми дверями. А отсюда Володин направился в сербский парламент, на заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной. Кстати, вокруг здания устроили пикет таксисты, явившись сюда прямо со своими автомобилями. Говорят, борются с гигантами Uber и "Яндекс-такси".

А внутри скупщины в это время глава нижней палаты российского парламента предупреждал Вашингтон, что мир не будет однополярным.

- Европейским странам и компаниям поступают ультиматумы, угрозы с требованием прекратить реализацию совместных экономических проектов.

Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого не хотели США. И чем раньше они это поймут, тем лучше будет для всех и для самих США, - пригрозил Володин.

Говоря о провокации косоваров, он призвал внятно высказаться и ЕС, и ООН.

- Мы рассматриваем задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН в Косово, включая гражданина РФ, как полное пренебрежение международным правом. Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах. Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной, - подчеркнул он и перешел к главному. - Владимир Путин, зная, что я буду выступать перед депутатами Народной скупщины, передал теплые слова приветствия и поддержки – братский сербский народ, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России.

Эти слова потонули в долгих аплодисментах. Очень долгих.

Правда, на какую именно помощь - не уточнил.

- Мы благодарим Россию за непрерывную поддержку по вопросу Косово и Метохии и повторяем, что Сербия никогда не введет против нее санкции, - заверила в ответ спикер сербского парламента Майя Гойкович.

Белград.

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