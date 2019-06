Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами

Собрались и полетели

- Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки. - В какой-то момент мы станем марсианами. Для меня это ясно как день. Ведь нельзя же оставаться на Земле вечно. А Марс это единственная помимо Земли планета пригодная для жизни.

Планы колонизации Марса давно вынашивает Илон Маск (Elon Musk) - глава и основатель корпорации SpaceX. У него уже готов проект транспортной системы (Interplanetary Transport System — ITS), космические корабли которой будут совершать рейсы к соседней планете каждые 26 месяцев. Маск обещает, что к 2070 году туда переселятся около миллиона человек. Может быть, и мы на Марс сподобимся — или самостоятельно или в кооперации с кем-то. Например, с китайцами.

Маску и Коксу вторит Пол Дэвис, профессор Университета Аризоны, уверяя: «Только Марс с его защитной атмосферой, доступной водой, углекислым газом и значительным количеством метана способен поддерживать внеземную человеческую колонию».

А Базз Олдрин, второй человек на Луне, еще лет 10 назад начал проповедовать, казалось бы, безумную идею — отправляться на Марс «в один конец». Так, чтобы улететь и никогда больше не возвращаться. К настоящему времени в добровольцы-невозвращенцы записались уже более 300 тысяч человек.

Пропагандистов полно, переселенцев, по крайне мере, потенциальных, еще больше. И реальные, надо полагать, найдутся. Идея обосноваться на Красной планете, овладела, что называется, массами. Но каково им там придется — более-менее сносно или совсем отвратительно? Точного ответа нет, но есть множество исследований, которые позволяют хотя бы приблизительно оценить риски будущих марсиан. Скотт Соломон (Scott Solomon), профессор кафедры Бионаук (professor in the department of BioSciences) Университета Райса (Rice University), только тем и занят последние несколько лет — оценивает. Он даже книгу написал «про марсиан» под названием «Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution» (Будущие люди: внутри науки нашей продолжающейся эволюции). Ее опубликовало издательство Йельского университета (Yale University Press).

Какое-то время "марсиане" смогут жить в тех кораблях, на которых они прилетели.

ПРИЧУДЫ ВНЕЗЕМНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Крепыши длиннорукие

Марсиане смогут высоко подпрыгивать и далеко плеваться - сила тяжести на Красной планете составляет треть от земной. Но за это, как предостерегают ученые (Holick, M.F. Microgravity-induced bone loss—will it limit human space exploration? The Lancet ), придется заплатить собственными костями. Пониженная гравитация приведет к тому, что они станут «таять» со скоростью до 2 процентов в месяц. Два-три года на Марсе — и половины не останется. Переломы измучают. Защищаясь, организм начнет уплотнять кости. Они станут как у наших далеких земных предков. Выгодные изменения закрепятся генетически. В итоге, через много поколений переселенцы приобретут вид эдаких низкорослых крепышей.

Так через несколько поколений может выглядеть марсианский колонист.

Скорее всего у «марсиан» увеличатся грудные клетки и, соответственно, легкие. Чтобы интенсивнее снабжать организм кислородом. Крупнее станут и глаза. Чтобы лучше видеть при скудном освещении. Ведь своего кислорода на Марсе едва-едва. А Солнце дальше. Его диск гораздо меньше — 0,625 того, что виден с Земли.

Марсианское солнце почти в два раза меньше, чем земное.

Палеоантрополог Мэтью Скиннер из Кентского университета (Dr Matthew Skinner, a paleoanthropologist at the University of Kent) дополняет коллег. По его мнению, у переселенцев, прижившихся на Марсе, удлинятся руки, которыми можно будет хвататься за окружающее предметы, чтобы ловчее и быстрее двигаться в условиях ослабленной гравитации. С той же целью разовьется и большой палец на ноге, отставленный от остальных пальцев. Анатомически наши инопланетные потомки станут напоминать нынешних орангутангов.

Из бледнолицых в краснокожие

Переселенцев ждет повышенная радиация. Многие считают, что она и погубит их в первую очередь. Ведь «марсиане» не смогут безвылазно прятаться где-нибудь в недрах. Придется выходить на поверхность для некой созидательной деятельности — что-нибудь, к примеру, выращивать или строить. Тогда каждые 500 дней они будут получать дозы радиоактивного облучения, которые в 6 раз превышают максимально разрешенные для сотрудников земных ядерных объектов. (Hassler, D.M., et al. Mars’ surface radiation environment measured with the Mars science laboratory’s Curiosity rover. Science)

Радиация повреждает ДНК. От нее появляются мутации, которые повышают риск заболеть раком. Но радиация способна и ускорить эволюцию - спровоцировать некие случайные генетические изменения, которые окажутся полезными на Марсе. Например, изменить цвет кожи. Ученые обнадеживают: в ней может появиться пигмент, который обеспечит естественную защиту от облучения. Например, в станет гораздо больше меланина — темного пигмента. Или того, который еще темнее - эумеланина. Такими пигментами, кстати, стали защищаться почерневшие до неузнаваемости грибы, вырастающие в ядерном пекле - даже в тех местах, на которые «плеснуло» расплавленным веществом из активной зоны реактора Чернобыльской АЭС. Вроде бы и люди могут со временем «перекраситься» подобным образом. Стать чернее любого негра, В защитных целях. (Jablonski, N.G. & Chaplin, G. The evolution of human skin coloration. Journal of Human Evolution).

"Марсиане" обязательно начнут меняться.

Не исключено, что в итоге — в ходе дальнейшего эволюционного отбора - «марсиане» станут ярко-оранжевыми. Как морковки. Выработают каротиноиды — оранжевые пигменты, которые хорошо защищают еще и от солнечного излучения. Подобные метаморфозы были замечены на Земли — у насекомых, которые вдруг обзаводились соответствующими гены. Ученые ожидают нечто подобное и в суровых условиях Марса. (Moran, N.A. & Jarvik. T. Lateral transfer of genes from fungi underlies carotenoid production in aphids. Science)

Продезинфицированные братья по разуму

Мы — земляне - тесно сожительствуем с микробами. Они обитают у нас внутри, например в желудочно-кишечном тракте, и снаружи — на коже. Здоровые и правильные «сожители» помогают переваривать пищу, укрепляют иммунитет, оптимизируют обмен веществ.

Своих микробов на Марсе, похоже, нет — по крайней мере, они до сих пор не попали в поле зрения исследовательских аппаратов. А сколько протянут завезенные с Земли? Вряд ли, что долго. Переселенцы рискуют оказаться продезинфицированными. И могут тяжело заболеть.

На Земле ученые экспериментировали с мышами и кроликами, выращенными в стерильных условиях. Зверьки, лишенные микробиома, страдали от диабета, аллергии, астмы. Помимо иммунной, у них плохо развивалась и нервная система, они с трудом извлекали и усваивали питательные вещества. (Williams, S.C.P. Gnotobiotics. Proceedings of the National Academy of Sciences)

Но и тут на помощь придет эволюция. Скотт Соломон уповает на плодовитость некоторых бактерий — размножаются каждые 30 минут. Что повышает вероятность того, что какие-то полезные виды, из числа завезенных с Земли, все же выживут и успеют адаптироваться. А радиация поможет им в этом - посредством мутаций.

Так или иначе, но по марсу придется ходить время от времени.

Хорошая новость: стерильная марсианская среда «победит» неистребимые инфекционные заболевания. Плохая новость: может атрофироваться иммунная система — за ненадобностью. Что сделает крайне опасным общение - особенно интимное - с вновь прибывшими землянами. Смертельную угрозу будут таить даже банальные хламидии. В связи с чем ученые советуют марсианам и вовсе воздерживаться от секса с землянами. От греха. Даже, если очень захочется. Чтобы по глупости не погубить всю колонию.

Итог: заселить Марс можно. Но там появятся люди, сильно отличающиеся от нас. Марсиане — одним словом. Как прикинул профессор Соломон, на то, чтобы сформировался новый вид Homo sapiens уйдет примерно 6 тысяч лет. Или 100 поколений.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Жестоко, но рационально

Рафаэль Маркес (Rafael Elias Marques) из Национальной биологической лаборатории в Бразилии (Laboratorio Nacional de Biociencias) и его коллеги из США (Department of Biological Sciences, Florida International University) и Польши (Department of Philosophy and Cognitive Science, University of Information Technology and Management) написали статью под названием Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base, в которой попытались представить, какие трудности ждут «марсиан» в первое время — у истоков их внеземной эволюции.

Более всего ученые опасаются того, что со временем вся марсианская колония мутирует так, что потеряет нормальный человеческий облик под действием повышенной радиации. Чтобы не превратиться в каких-нибудь отвратительных монстров, «марсианам» придется стать жестокими. И препятствовать появлению детей с врожденными генетическими уродствами.

Авторы статьи признают, что без секса колонистам не обойтись. Иначе как они обеспечат смену поколений? Поэтому предлагают: пусть забеременевшие сразу встают на принудительный генетический учет и проверяют время от времени, что у них там в чревах зреет.

Размножаться на Марсе придется. Как без этого? Иначе колония не будет множиться.

Мутанты на Марсе обязательно появятся. Главное, чтобы уродами не стали.

Долго болеть на Марсе не получится — не на Земле ведь, где родственники поддерживают жизнь смертельно больных из гуманный соображений. Марсианская окружающая среда сурова, жизнь тяжела, а ресурсы крайне ограничены. Поэтому, как полагают ученые, от безнадежных «марсиан» соплеменникам придется быстро избавляться.

Интересы коллектива, а не гуманистические идеи возьмут верх на Марсе, - предрекают авторы статьи. Но это — на первое время. Пока не сменятся пару десятков поколений.

Искусственно поддерживать жизнь смертельно больных на Марсе - непозволительная расточительство.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

А что если отправить на Марс тех, кто уже мутировал?

Предложение внести изменения в гены членов экипажа марсианский экспедиции прозвучало на саммите инноваций (Codex innovation summit), который состоялся в Лондоне. С такой - несомненно - инновацией выступил Дуглас Терьер (Dr Douglas Terrier), главный технолог НАСА. Далеко идущая цель изменения ДНК: защитить астронавтов от космической радиации по пути к Марсу ...

Генетически измененным организмам по дороге на Марс будет проще. И на самой планете -легче. Хотя бы первое время.

