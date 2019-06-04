"Сладости были согласованы с врачами": Седокову обвинили в "подарке смерти" онкобольным детям

Певица Саша Зверева, которая активно занимается благотворительностью, пришла в ужас от того, что Анна Седокова купила больным детям в подарок пастилу и зефир. Но для онкобольных детей сладости - смертельный подарок, так как сахар помогает размножаться раковым клеткам. На это и указала бывшая солистка группы "Демо".

Анна Седокова болезненно отреагировала на замечание Саши Зверевой по поводу "подарка смерти" для онкобольных детей. Она заблокировала 38-летнюю исполнительницу в соцсети. После этого певица выступила с заявлением.

annasedokova Мне кажется, мы отлично провели время в День защиты детей

"Все, что было привезено, было тысячу раз согласовано с врачами центра. Нам конкретно сказали, что можно привезти деткам: либо пастилу, либо зефир. И мы купили эти 170 коробочек сладостей именно рекомендованной нам фирмы. Я в жизни не буду заниматься самодурством и везти в больницу тортики или пирожки без разрешения врачей", - цитирует Анну Седокову "СтарХит".

Комментарий Саши Зверевой к снимку с тележкой сладостей.

Также знаменитость жестко осадила Сашу: "Те, кто пишет эти вот гадости, сами бы занимались добрыми и хорошими делами, а не пытались пропиариться на других. Есть, кстати, много иных способов напомнить о своем существовании - например, выпустить в этом веке уже новую песню! Это у артистов тоже отлично работает".

Напомним, скандал разгорелся после того, как Анна Седокова отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина. Она привезла детям не только подарки, но и сладости. Об этом звезда хвасталась в своем блоге: "А мы с вкусняшками едем к деткам в онкоцентр".

Это не ускользнуло от внимания бывшей солистки группы "Демо" Саши Зверевой, которая сама уже много лет помогает благотворительным фондам. Увидев тележку, доверху набитую пастилой и другими сладостями, она не смогла сдержать эмоций. "Умоляю вас, никогда не возите онкбольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помнит это как дважды два", - сообщила Зверева.

Анны, обидевшись на коллегу, решила ее заблокировать. Зверева, опубликовав скриншот из социальной сети. "Я-то переживу блок и более чем странную реакцию Анны на мое сообщение. Важно, чтобы мамы онкодетей вежливо передарили «подарок смерти» Ани кому-то, для кого это не может стать угрозой жизни", - написала Саша.

Седокова решила заблокировать Сашу Звереву за её комментарии.

Отметим, что Анна Седокова уже не первый год помогает детским домам и благотворительным фондам. Она много раз участвовала в сборе средств для тяжелобольных детей и сама перечисляла крупные суммы тем, кому они были необходимы.