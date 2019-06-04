2019-06-04T18:11:14+03:00
Общество

Провокатор, Бэтмен и толпа дикарей

Кто на самом деле виноват в гибели спецназовца, вступившегося за избиваемого 10 кавказцами человека
Владимир ВОРСОБИНОбозреватель
Поделиться:
И убийцу надо найти не только из-за УК, но из принципа — в память о герое БелянкинеИ убийцу надо найти не только из-за УК, но из принципа — в память о герое БелянкинеФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Никита Белянкин — герой. Настоящий. Невыдуманный.

Из тех героев, кто делает страшный выбор: пройти мимо чужой беды, как мудро поступают многие. (сохраняя себе жизнь, здоровье, нервы, но жертвуя, правда, совестью). Или — была не была. Один на десятерых. Ради чьей-то жизни. А может Правды, в которой, как говорил Брат, в нашей стране и есть сила...

Но никак не могу отделаться от мысли, что спецназовец ГРУ Никита, несмотря на трагический финал - в ту роковую ночь оказался на своем месте. И действовал точно по обстоятельствам, к которым (судя по травмату в кармане) был готов.

Тут нужно обратить внимание — где это произошло. У тихого с виду Красногорска, где когда-то первого замглавы и начальника электросетей прямо в кабинете расстрелял местный бизнесмен Георгадзе. В милом поселке Путилково, где находится единый миграционный центр Московской области. В кафе, скажем мягко - с национальным уклоном. И на симпатичной улице, где как говорят местные, накануне ночью стреляли из пистолета по мусорным бакам…

И представьте, что в этой милой местности, появляется сильно поддатый русский персонаж, который как выясняется, был завсегдатаем этого армянского заведения. Сейчас спасенный спецназовцем, утверждает, что ничего не помнит. Хотя весь интернациональный состав заведения плюс посетители клянутся следователям, что тот громко заметил «что-то здесь много … развелось»

Видимо, есть такой закон природы - на каждого идиота есть несчастный герой, которому приходится исправлять его ошибки... А на каждого уже дважды несчастного героя — толпа вооруженных дикарей, готовых убить за неосторожное слово.

Заметьте, в какое милое сообщество попал разговорчивый Спасаемый — его вывели «поговорить» сразу десять человек, двое из которых с ножами. Что является не только традицией для плохо контролируемых полицией и спецслужбами районов страны (а это порождает безнаказанную наглость преступников), но и вызывает естественный вопрос — как морально себя чувствует провокатор?

Это ведь как зайти в Гарлем и сказать «эй, нигеры!» и потом надеяться, что собравшиеся вокруг закончили Гарвард, читают на ночь Гете, и что от естественного в этих краях расчленения спасет пролетающий мимо Бэтмен, полк Нацгвардии или странствующий Ковбой с револьверами на бедре.

Но Бэтмен, на свою беду, все-таки нашелся.

Белянкин, думаю, знал этот район. Судьба направила спецназовца сюда. И спасал он «болтуна» до конца…

Горячие парни с ножами должны сесть крепко. Без шансов уйти от возмездия. И убийцу надо найти не только из-за УК, но из принципа — в память о герое Белянкине, отдавшего свою жизнь за незнакомого человека…

За этого балбеса, по пьяне бросившего спичку в межнациональный бензин, щедро разлитый по стране. Где взрывоопасно КАЖДОЕ СКАЗАННОЕ СЛОВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда Никите было 17, он скрутил насильника и сдал его полиции»: отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал о сыне

Никита Белянкин, спецнозовец, прошедший войну в Сирии, умер в Подмосковье. Но эту смерть, пусть и в мирное время и на родной земле, многие считают героической. А как иначе назвать поступок 24-летнего парня, который ценой собственной жизни спас совершенно незнакомых двоих прохожих, ввязавшихся в пьяную драку с толпой армян. (подробности)

Алексей Белянкин, отец убитого в подмосковье спецназовца.Анастасия ВАРДАНЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Убийство спецназовца Никиты Белянкина в Путилково»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Владимир ВОРСОБИН

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Зеленский: Киев готов вести переговоры с Москвой и выполнять Минские договоренности
Полиция начала проверку по факту проникновения неизвестных на РКК "Энергия"
Зеленский прибыл в Брюссель со своим первым визитом в качестве президента
Зеленский заявил, что он лучше Порошенко
Лавров усомнился в качествах советников Трампа
В компании «Яндекс» прокомментировали информацию о запросе передать ключи шифрования
Путин поручил разобраться в причинах взрывов в Дзержинске
В Генпрокуратуре РФ заявили об угрозе возникновения мусорного коллапса
В Осло задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом на филиппинца
Производители спутника "Ямал-601" дополнительно проверят его двигатель
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Си Цзиньпина и Путина
Пользователи Сети нашли грубый "киноляп" в сериале "Чернобыль"
Кремль: на ПМЭФ Путин обсудит задачи России по повышению доходов граждан
Суд Киева арестовал двух полицейских, застреливших пятилетнего мальчика
Вашингтон ужесточил санкции против Кубы
Кремль о запросе США на встречу Трампа с Путиным: нет никаких конкретных сигналов
В России рекомендовали Зеленскому отказаться от идеи "возвращения" Крыма
Ученые выяснили, как чистка зубов может защитить от болезни Альцгеймера
Путин принял участие в открытии памятника героям Сопротивления в Еврейском музее
Не менее четырех человек погибли при стрельбе в австралийском Дарвине
Козак обещал урегулировать проблемы с получением паспорта РФ жителями Приднестровья
"Репрессированная" сестра Ким Чен Ына появилась на публике
Бойко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для отмены действия закона о языке
Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей
Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ
Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте
Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне