Провокатор, Бэтмен и толпа дикарей

Никита Белянкин — герой. Настоящий. Невыдуманный.

Из тех героев, кто делает страшный выбор: пройти мимо чужой беды, как мудро поступают многие. (сохраняя себе жизнь, здоровье, нервы, но жертвуя, правда, совестью). Или — была не была. Один на десятерых. Ради чьей-то жизни. А может Правды, в которой, как говорил Брат, в нашей стране и есть сила...

Но никак не могу отделаться от мысли, что спецназовец ГРУ Никита, несмотря на трагический финал - в ту роковую ночь оказался на своем месте. И действовал точно по обстоятельствам, к которым (судя по травмату в кармане) был готов.

Тут нужно обратить внимание — где это произошло. У тихого с виду Красногорска, где когда-то первого замглавы и начальника электросетей прямо в кабинете расстрелял местный бизнесмен Георгадзе. В милом поселке Путилково, где находится единый миграционный центр Московской области. В кафе, скажем мягко - с национальным уклоном. И на симпатичной улице, где как говорят местные, накануне ночью стреляли из пистолета по мусорным бакам…

И представьте, что в этой милой местности, появляется сильно поддатый русский персонаж, который как выясняется, был завсегдатаем этого армянского заведения. Сейчас спасенный спецназовцем, утверждает, что ничего не помнит. Хотя весь интернациональный состав заведения плюс посетители клянутся следователям, что тот громко заметил «что-то здесь много … развелось»

Видимо, есть такой закон природы - на каждого идиота есть несчастный герой, которому приходится исправлять его ошибки... А на каждого уже дважды несчастного героя — толпа вооруженных дикарей, готовых убить за неосторожное слово.

Заметьте, в какое милое сообщество попал разговорчивый Спасаемый — его вывели «поговорить» сразу десять человек, двое из которых с ножами. Что является не только традицией для плохо контролируемых полицией и спецслужбами районов страны (а это порождает безнаказанную наглость преступников), но и вызывает естественный вопрос — как морально себя чувствует провокатор?

Это ведь как зайти в Гарлем и сказать «эй, нигеры!» и потом надеяться, что собравшиеся вокруг закончили Гарвард, читают на ночь Гете, и что от естественного в этих краях расчленения спасет пролетающий мимо Бэтмен, полк Нацгвардии или странствующий Ковбой с револьверами на бедре.

Но Бэтмен, на свою беду, все-таки нашелся.

Белянкин, думаю, знал этот район. Судьба направила спецназовца сюда. И спасал он «болтуна» до конца…

Горячие парни с ножами должны сесть крепко. Без шансов уйти от возмездия. И убийцу надо найти не только из-за УК, но из принципа — в память о герое Белянкине, отдавшего свою жизнь за незнакомого человека…

За этого балбеса, по пьяне бросившего спичку в межнациональный бензин, щедро разлитый по стране. Где взрывоопасно КАЖДОЕ СКАЗАННОЕ СЛОВО.

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