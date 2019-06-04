Подозреваемый в убийстве спецназовца не отвечает на вопросы следователей

Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина. О поимке злоумышленников стало известно сегодня утром. Оказавшись в кабинете следователя, задержанный принял решение молчать. Все вопросы сотрудников правоохранительных органов остались без ответа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712766" frameborder="0"></iframe> СК показал кадры допроса задержанного по уголовному делу об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.

Между тем, в следственном комитете заявляют, что уже знают всех участников драки. Выясняются лишь их конкретные роли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712765" frameborder="0"></iframe> Видео задержания подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина.

"По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Никите Белянкину было 24 года, на его счету - участие в спецоперации в Сирии.Фото: соцсети

По версии отца Никиты, основной подозреваемый сейчас находится в бегах. Якобы сразу же после случившегося он улетел в Армению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, субботним вечером 1 июня Никита прогуливался со своей девушкой, когда услышал крики возле бара «БирХауз». Увидев, что толпа кавказцев жестоко избивает двух русских парней, молодой человек не смог пройти мимо. Спецназовец пытался остановить участников драки, и он справился бы с агрессивной толпой, но один из них ранил его ножом. Ранение оказалось смертельным.

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