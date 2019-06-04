Прощание со спецназовцем, убитым в драке в Подмосковье, пройдет на Митинском кладбище

Стала известна дата и место похорон спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который в первый день лета погиб, защищая двоих совершенно незнакомых ему людей от толпы разъяренных армян. Все произошло у входа в пивбар в подмосковном поселке Путилково. Никита вместе с подругой просто шел мимо. Заметив неравные силы, он попытался разнять дерущихся, но был убит ударом ножа в сердце. Парню было всего 24 года. О том, где и когда пройдут похороны "Комсомолке", рассказал его отец.

- Проститься с Никитой могут все, кто его знал, или просто остался неравнодушным к его поступку. Церемония прощания пройдет на Митинском кладбище в четверг, 6 июня. Начало в 12.00. Гражданская панихида состоится в прощальном зале, позже в часовне пройдет отпевание. В церемонии похорон примет участие оркестр роты Почетного караула, - сообщил Алексей Белянкин.

По словам мужчины, в организации похорон активное участие приняло Министерство обороны Российской Федерации. В элитном подразделении ведомства Никита отслужил четыре года. Будучи разведчиком ГРУ, он полгода провел в Сирии. Парень - ветеран боевых действий.

Напомним, по подозрению в убийстве задержаны двое уроженцев Армении. Но оба идут в отказ и уверяют, что преступление они не совершали.

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Проститься с Никитой Белянкиным можно 06 июня 2019 года в 12.00 на территории Митинского кладбища ( 6-й километр Пятницкого шоссе).

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Никита Белянкин, спецнозовец, прошедший войну в Сирии, умер в Подмосковье. Но эту смерть, пусть и в мирное время и на родной земле, многие считают героической. А как иначе назвать поступок 24-летнего парня, который ценой собственной жизни спас совершенно незнакомых двоих прохожих, ввязавшихся в пьяную драку с толпой армян (подробности).