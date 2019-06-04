2019-06-04T22:54:41+03:00
Звезды

Сын Алибасова об отравлении отца: это не попытка суицида, а просто трагическая ошибка

Вечером во вторник Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и был госпитализирован [видео]
Елена БОДУЭН
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По информации источников "КП", состояние артиста стабильно тяжелоеПо информации источников "КП", состояние артиста стабильно тяжелоеФото: Иван МАКЕЕВ
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Известный продюсер Бали Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, известную как "Крот". В результате музыкант получил сильнейший ожог пищевода. Его доставили в институт имени Склифосовского, и, по последним данным, положили в реанимацию.

Корреспондент "КП" связалась с сыном Бари Алибасова, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности случившегося. Голос у мужчины был спокойным.

В приемном покое больницы Склифосовского пусто и тихо, что подтверждает слова сына Алибасова о том, что с его отцом сейчас все в порядке Фото: Елена БОДУЭН

В приемном покое больницы Склифосовского пусто и тихо, что подтверждает слова сына Алибасова о том, что с его отцом сейчас все в порядкеФото: Елена БОДУЭН

- С отцом сейчас все хорошо, - сообщил он. - Действительно, произошёл несчастный случай. Он поднялся в студию, захотел пить, увидел рядом раковиной оранжевый флакон и, решив, что это сок, выпил. Но тут же понял свою ошибку и вызвал скорую помощь. На месте ему сделали промывание. Но для того чтобы провести другие процедуры, его отвезли в больницу Склифосовского. Думаем, с ним уже в ближайший час все будет хорошо. Да, у него частично обожжено горло, но других серьезных травм, слава богу, нет. Конечно, это никакой не суицид, а просто ошибка, которая, к счастью, не стала трагической.

По информации источников "КП", состояние артиста стабильно тяжелое.

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

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Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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