2019-06-04T23:33:23+03:00
Звезды

Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал

Солист группы "На-На" назвал случившееся с продюсером загадкой [видео]
Сергей СЕЛЕДКИН
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Бари Алибасов много лет продюссирует группу На-НаБари Алибасов много лет продюссирует группу На-НаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным ожогом пищевода.

Корреспонденту "КП" удалось дозвониться экс-солисту группы На-На Владимиру Политову. О трагическом происшествии с Алибасовым Политов узнал от журналистов.

- Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого стал узнавать, - сказал Политов.

По словам музыканта, вместе с Алибасовым в реанимации дежурит его помощник Сергей. Судя по всему, именно он находился дома, когда все произошло. Жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице нет и она отключила телефон. "Зачем Лидию беспокоить", - рассудил Политов.

Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал.

Музыкант удивлен произошедшим.

- Решили трубы прочистить - перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил.

По словам Политова, у Алибасова не было постоянного мажордома, поэтому оставить стакан с "Кротом" на столе мог сам продюсер.

- Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть.

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

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Корреспондент "КП" связалась с сыном Бари Алибасова, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности случившегося. Голос у мужчины был спокойным (подробности).

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода, и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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