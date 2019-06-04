Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным ожогом пищевода.

Корреспонденту "КП" удалось дозвониться экс-солисту группы На-На Владимиру Политову. О трагическом происшествии с Алибасовым Политов узнал от журналистов.

- Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого стал узнавать, - сказал Политов.

По словам музыканта, вместе с Алибасовым в реанимации дежурит его помощник Сергей. Судя по всему, именно он находился дома, когда все произошло. Жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице нет и она отключила телефон. "Зачем Лидию беспокоить", - рассудил Политов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712904" frameborder="0"></iframe> Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал.

Музыкант удивлен произошедшим.

- Решили трубы прочистить - перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил.

По словам Политова, у Алибасова не было постоянного мажордома, поэтому оставить стакан с "Кротом" на столе мог сам продюсер.

- Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/712899" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

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