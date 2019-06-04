Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал
Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным ожогом пищевода.
Корреспонденту "КП" удалось дозвониться экс-солисту группы На-На Владимиру Политову. О трагическом происшествии с Алибасовым Политов узнал от журналистов.
- Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого стал узнавать, - сказал Политов.
По словам музыканта, вместе с Алибасовым в реанимации дежурит его помощник Сергей. Судя по всему, именно он находился дома, когда все произошло. Жены Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной в больнице нет и она отключила телефон. "Зачем Лидию беспокоить", - рассудил Политов.
Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал.
Музыкант удивлен произошедшим.
- Решили трубы прочистить - перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил.
По словам Политова, у Алибасова не было постоянного мажордома, поэтому оставить стакан с "Кротом" на столе мог сам продюсер.
- Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть.
Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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