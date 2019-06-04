Гляциолог о тайне перевала Дятлова: У лавинной версии есть слабые места

В первых числах февраля 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных нашли в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы неизвестного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова – неизвестно до сих пор.

Есть около 70-ти разных версий трагедии. Одна из них – лавинная. Ее-то мы и обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2) с участником экспедиции на перевал Дятлова в марте 2019 года, доцентом Московского Государственного университета, гляциологом Виктором Поповниным.

- Виктор Владимирович, начнем с банального, зачем вы поехали на перевал?

- Прежде всего, я должен был подтвердить или опровергнуть вероятность лавины как причины той трагедии. Не скрою, эта версия сейчас выступает в качестве одной из основных, что поддерживаются Генпрокуратурой. Но у нее много оппонентов, утверждающих: «Лавины по таким склонам не сходят». Поэтому я ставил перед собой целью просто хотя бы понять, могла ли там быть лавина или не могла. Хотя что конкретно произошло тогда, сейчас никто уже не скажет. Можно только искать аргументы за и против каких-то версий. Перед поездкой я изучил все известные фотографии, и у меня были сомнения, что лавины там все-таки не сходят. Слишком монотонные, ровные, не очень крутые склоны.

- А когда вы приехали на место, сомнения рассеялись?

- Когда мы пришли на то место, где стояла палатка, оказалось, что конкретно там угол склона – 21 градус. Нижний предел зарождения лавин - 15 градусов. Но основная масса лавин в горах возникает на склонах от 25 до 35 градусов.

- Под лавинами очень часто люди понимают такие гигантские массы снега, которые с огромной скоростью, с грохотом летят вниз, сметая все на пути.

- Такие лавины, безусловно, очень страшны. Но что такое лавина? Лавина – это просто перемещение снежных масс под действием силы тяжести. И скорости здесь могут варьировать весьма и весьма в больших пределах, поэтому любое смещение снега, будь то вот такая пылевая здоровая лавина или просто сдвиг снежного пласта, это тоже лавина. Снежный пласт опасен, потому что состоит из плотного, утрамбованного, спрессованного верхнего слоя снега, так называемой снежной доски. Она может травмировать человека.

- Как вы изучали снег на месте трагедии?

- Я взял с собой снегомерные зонды, плотномеры, термометры.

- Очевидно, что в зимой 1959 года ситуация со снегом была иной, нежели сейчас. Но тем не менее, какая получилась плотность снега?

- Сейчас снег в верхней части имел плотность 0,40 грамм на кубический сантиметр. Это означает, что один кубометр такого снега весит 400 килограммов, то есть сдвиг одного всего лишь кубического метра мог причинить очень серьезное увечье людям, которые находились на его пути.

- Поспорим с вами. Мы недавно нашли очень интересную диссертацию о травмах ребер. В ней указано: чтобы сломать ребро человека, нужна сила не меньше, чем 2203 кг на квадратный метр, иначе ребро не сломается. А чтобы создать эту силу снегом с указанной плотностью, как вы говорите, 400 кг на метр кубический, то нужно на лежащего человека навалить столб этого снега высотой не менее чем три с половиной метра. Но вряд ли это было возможно в условиях этого склона.

- Ну да. В нашем случае общая толщина снега там не превышала где-то 160 сантиметров.

- Виктор Владимирович, а как мы можем вообще говорить о лавине или о сходе снежной доски, если мы видели фотографии, где палатка стоит на месте. Лавина ее обошла?

- Я тоже видел эту фотографию, разумеется. Палатка стояла только одним краем, потому что с одного края, действительно, осталась опора и растяжки, другая часть была прижата снегом. Там, где стояла палатка, под снегом, есть каменная гряда. Мы зондами промеряли и фиксировали ее. И если с ближайшего склона сходила лавина, то как раз этой грядкой в этом месте она делала небольшой поворот, поэтому она затронула только одну часть палатки.

В 1959 году на Урале пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова

- Но насколько велик был масштаб этой лавины? Он должен быть великим, если ребята бросились бежать от палатки, а не просто отошли в сторону?

- Представьте: ночь, холодно, темно, температура - минус 26, ураганный ветер. Что-то происходит, сверху люди кричат, не могут понять, что происходит. Палатка заледенела. Ребята в такой ситуации должны были действовать быстро, импульсивно, может быть, это было что-то сродни панике. Можно предположить, что они, пытаясь быстрее выбраться из палатки, разрезали ее и выскочили наружу. К тому же они задыхались от снежной пыли.

- Если бы на палатку сошла снежная доска, и ребята стали задыхаться, то в панике они бы перевернули в палатке все вещи, находящиеся внутри. А в уголовном деле описан полный порядок с вещами.

- Сложно сказать, что происходило внутри палатки. Я допускаю, что те вещи, которые оставались в порядке, находились в той части, которая просто не была затронута лавиной.

- Давайте представим, что мы втроем или вчетвером находимся в достаточно тесной палатке. Вдруг что-то сверху падает на скат. Мы пугаемся и пытаемся выбраться наружу. Очевидно, что ногами мы толкаем какие-то вещи, которые лежат с одного края, руками – вещи с другого края. Полный хаос. Правда?

- Да.

- А у дятловцев даже корейка на досочке лежала и ножик рядом. Мы читаем уголовное дело, протокол осмотра, допросы и четко видим, что все везде разложено так, как будто они просто вышли на минутку. Без всякой паники. Понимаете?

- Это, действительно, довольно странная ситуация. Но, тем не менее, все равно объяснимая. Объяснимая тем, что все, что произошло, давило сверху. И в такой ситуации, когда сверху давит, все остальное остается лежать на своих местах. Другое дело, что в таком случае вообще что-то, ну, просто вытащить, и уж тем более, так сказать, ногами отпихнуть – да невозможно. Сверху это все придавлено. Они делают надрез, вытаскивают людей, которые либо получили травмы, либо там не могут сами передвигаться. Вещи остаются просто придавленными. И в таком виде их находят поисковики.

- Можете ли вы однозначно сказать, что группу Дятлова погубил сход снежной доски?

- Для этого нужны четкие доказательства. Не аргументы, а доказательства. А этих доказательств сейчас нет. К тому же у лавинной версии есть слабые места.

- Какие?

- Я не могу объяснить, прежде всего, стиль поведения группы – почему они действовали так, а не иначе? Группа все-таки, насколько я понимаю, была достаточно опытная. Но такое ощущение, что они действовали в состоянии аффекта. Почему им понадобилось разбивать палатку именно на этом месте? Место ведь объективно плохое для ночевки. К тому же сход снежного пласта - это процесс нескольких десятков секунд. Пласт сдвинулся, накрыл палатку и остановился. Все, палатка уже завалена. Можно и не убегать от нее. Другое дело, что они могли предположить, что за одной лавиной пойдет вторая. И в этом есть резон, потому что очень часто сход лавины провоцирует сход соседнего пласта.

60 лет назад в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря ДятловаФото: Леонид ЗАХАРОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Один из самых главных аргументов против версии схода снежной доски – это травмы, обнаруженные на телах погибших туристов. Мы попросили прокомментировать их судебно-медицинского эксперта, врача Эдуарда Туманова.

- Эдуард Викторович, судя по характеру повреждений, можно сделать вывод, что после получения этих травм ребята бежали?

- Часть повреждения могла быть причинена как в положении стоя, так и в положении лежа. Но тут необходимо анализировать не какие-то абстрактные повреждения, а проводить детальный анализ всех травм у каждого погибшего, потому что однородных повреждений нет. Допустим, сошла снежная доска и накрыла часть палатки. Туристы должны быть обучены оказанию первой медицинской помощи. Но судя по материалам дела, они почему-то бросились все бежать, и никто никому медицинскую помощь не оказывал. Если мы будем рассматривать все повреждения в совокупности, то, скажем так, нет убедительных данных за то, что все погибшие пострадали в результате схода лавины. Более того, часть повреждений исключает возможность их свободного перемещения после получения травмы. А нашли их достаточно далеко все-таки от палатки, и с такими повреждениями они дойти до этих мест не могли бы. Значит, эти повреждения были получены в другом месте.

ОТ АВТОРОВ:

Как мы уже сообщали ранее, сейчас изучением дела о гибели группы Дятлова на перевале занимается Свердловская областная прокуратура, с которой мы постоянно поддерживаем связь. Об итогах прокурорского расследования обязательно сообщим на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда». А пока читатели могут присылать нам свои мнения по данной теме на адреса: vars@kp.ru и konata@kp.ru.

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности).