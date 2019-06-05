Бывшая возлюбленная - о романе с артистом: Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой

Пропавший несколько лет назад из вида поклонников и журналистов исполнитель песен «Мальчик-бродяга», «Лиза» и других хитов 90-х борется с болезнью, которую придумал сам. Об этом накануне 45-летия певца рассказал его друг Андрей Разин.

- У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо, - поделился в недавней беседе с «КП» основатель группы «Ласковый май». Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. Видимо, у него сбой психики.

По словам друзей Губина, он не только ушел со сцены и забросил музыку, но и оставил планы создать семью. Мол, за последние пять лет его только однажды видели с девушкой. И то, как говорят близкие певца, долго она рядом с ним не задержалась.

«Никогда ничего не дарил»

После публикации «Комсомолки» в редакцию позвонила его бывшая девушка и согласилась на условиях анонимности рассказать, почему Губин живет в одиночестве.

- Мы встречались с Андреем в начале нулевых. Уже тогда он порой вел себя неадекватно. Но это проявлялось лишь с близкими, от коллег и фанатов он еще умел скрывать свой недуг, - рассказывает бывшая подруга Губина. - Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика.

Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать.

Когда-то Андрей сводил с ума тысячи поклонниц. Сейчас певец редко появляется на людях. Фото: instagram.com/gubin_andrey

Бзик на красоте

Губин весьма придирчиво относился к внешности своих спутниц, как рассказывает экс-девушка певца.

- У него бзик на идеальной красоте. Встречался он только с моделями, но и у них умудрялся выискивать недостатки. Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле.

При этом у самого рост около 160 сантиметров. Видимо, свои комплексы на женщинах вымещал. Человек он талантливый, интересный собеседник, но при таких запросах найти вторую половину очень сложно.

Сейчас многие пишут, что Губин живет в нищете. Это не так. Зарабатывал он очень прилично, всегда был при деньгах. Но очень прижимистый. Никогда не дарил никаких презентов и всегда уносил из ресторана, где мы ужинали, даже один недоеденный ролл. Сейчас, насколько мне известно, Андрей живет на авторские отчисления. В месяц у него набегает около 20 тысяч рублей. Плюс наверняка сдает в аренду однокомнатную квартиру, где раньше располагался его офис.

КСТАТИ

Просто пиар-роман

- Многие говорили о романе Андрея с бывшей участницей группы «Стрелки» Юлией Береттой, - говорит экс-подруга Губина. - Но он мне рассказывал, что это была пиар-история, придуманная продюсерами. Непонятно, зачем сейчас Юля постоянно вспоминает о своем романе с Андреем.

Андрей Губин - Мальчик-бродяга (Утренняя почта 1994).Андрей Губин - Мальчик-бродяга (Утренняя почта 1994)

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