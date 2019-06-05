После развода Матильда не может найти замену Шнурову

С момента расставания этой звёздной пары прошёл ровно год - 25 мая 2018-го тогда ещё законные супруги огорошили всех заявлением, что они больше не вместе. С тех пор Шнуров успел жениться в четвёртый раз, а Матильда, которая прожила с музыкантом восемь лет, видимо, все ещё свободна. Свою личную жизнь танцовщица не афиширует, но на всех светских мероприятиях появляется в гордом одиночестве.

Как дела у бывшей супруги Шнурова, «Комсомолке» рассказал экс-участник «Ленинграда» и друг семьи Стас Барецкий.

- У меня с Матильдой сейчас романчик небольшой, - как обычно, пошутил Барецкий. - Скоро объявим о нашей помолвке. Что, уже никто не верит? А если серьёзно, ну нормально она живет. Как можно жить в Санкт-Петербурге? Тихо. Никого у неё сейчас нет, это я вам точно говорю. Сейчас девушкам сложно найти достойного мужчину, а Матильде так особенно. Планка после Шнурова у неё завышенная. Кроме секса таким девушкам ведь ещё духовность нужна, а Шнуров на самом деле человек очень высокодуховный.

Ранее в интервью Матильда признавалась, что после стрессового периода, связанного с разводом, потеряла сон. Чтобы вернуться в форму, экс-жене музыканта даже пришлось обращаться к аюрведическим практикам (традиционная система индийской народной медицины).