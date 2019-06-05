2019-06-05T14:15:23+03:00
Звезды

После развода Матильда не может найти замену Шнурову

Друг семьи рассказал, почему экс-жена музыканта все ещё свободна [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Матильда и Сергей Шнуров, 2016 год.Матильда и Сергей Шнуров, 2016 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

С момента расставания этой звёздной пары прошёл ровно год - 25 мая 2018-го тогда ещё законные супруги огорошили всех заявлением, что они больше не вместе. С тех пор Шнуров успел жениться в четвёртый раз, а Матильда, которая прожила с музыкантом восемь лет, видимо, все ещё свободна. Свою личную жизнь танцовщица не афиширует, но на всех светских мероприятиях появляется в гордом одиночестве.

Как дела у бывшей супруги Шнурова, «Комсомолке» рассказал экс-участник «Ленинграда» и друг семьи Стас Барецкий.

- У меня с Матильдой сейчас романчик небольшой, - как обычно, пошутил Барецкий. - Скоро объявим о нашей помолвке. Что, уже никто не верит? А если серьёзно, ну нормально она живет. Как можно жить в Санкт-Петербурге? Тихо. Никого у неё сейчас нет, это я вам точно говорю. Сейчас девушкам сложно найти достойного мужчину, а Матильде так особенно. Планка после Шнурова у неё завышенная. Кроме секса таким девушкам ведь ещё духовность нужна, а Шнуров на самом деле человек очень высокодуховный.

Ранее в интервью Матильда признавалась, что после стрессового периода, связанного с разводом, потеряла сон. Чтобы вернуться в форму, экс-жене музыканта даже пришлось обращаться к аюрведическим практикам (традиционная система индийской народной медицины).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сергей Шнуров: Досье "КП"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Захарова: Новая власть в Украине не прекратила огонь на юго-востоке страны
Трамп в Британии вместо протестующих против него увидел "толпы" сторонников
Контактная группа по Донбассу начала работу в Минске
В столичных библиотеках стартует раздача списанных книг
В Китае девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа
Владимир Путин назначил нового губернатора Астраханской области
Матвиенко: решение об участии российской делегации в ПАСЕ будет принято до середины июня
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
С 2019 года в судах перестанут устанавливать железные клетки для подсудимых
Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" вырос почти до 50%
Зеленский сообщил, что предлагал Климкину остаться главой украинского МИД
Министр культуры открыл памятник Пушкину в Шереметьево
Президент Украины прокомментировал обострение обстановки в Донбассе
Более 60% жителей Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком
Си Цзиньпин: Китайско-российские отношения успешно прошли все испытания
Вологодская область одной из первых снизит плату за вывоз мусора
Мосгорсуд признал законным решение об аресте счетов Арашукова-старшего
Матвиенко предложила отложить деньги на помощь попавшим в беду россиянам за рубежом
Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом
РЖД запустила по рельсам "ароматные" вагоны
Трамп не исключил возможность применения военной силы против Ирана
Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления страны в НАТО