2019-06-05T18:03:32+03:00
Общество

Директор Шереметьево о задержке выдачи багажа: "Нам нужно больше людей"

Минтранс вмешался в проблему и порекомендовал срочно расширить штат грузчиков
Анастасия ВАРДАНЯН
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Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Фото: Марина Лысцева/ТАССГенеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Аэропорт Шереметьево с новыми вывесками просто не узнать. Рядом со знакомым всем названием теперь красуется имя великого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Официальная церемония переименования и открытия памятника классику состоялась в среду, 5 июня. Директор принимал поздравления, но и о насущных проблемах воздушной гавани не забыл. Вот уже несколько дней аэропорт не сходит с новостных лент. Причина: задержка в выдачи багажа.

- Мы переделывали технологию и поняли, что нам нужны другие люди, не грузчики. Нам нужно больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить, — заявил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.

Поторопится руководству аэропорта посоветовали в Минстрансе. В ведомстве ни о каких "других людях" не слышали и посоветовали не экономить на простых грузчиках.

- Рекомендовано максимально быстро наладить процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество персонала на всех проблемных участках, - говорится в официальном заявлении Министерства транспорта Российской Федерации.

Напомним, жалобы на задержки багажа в аэропорту поступают с конца мая, при этом некоторым пассажирам приходилось ждать свои вещи по пять часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Аэропорт «Шереметьево» не успевает выдавать багаж пассажирам и ищет грузчиков с зарплатой от 45 тысяч рублей

Найти рабочих и наладить ситуацию планируют до конца месяца (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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