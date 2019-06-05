Директор Шереметьево о задержке выдачи багажа: "Нам нужно больше людей"

Аэропорт Шереметьево с новыми вывесками просто не узнать. Рядом со знакомым всем названием теперь красуется имя великого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Официальная церемония переименования и открытия памятника классику состоялась в среду, 5 июня. Директор принимал поздравления, но и о насущных проблемах воздушной гавани не забыл. Вот уже несколько дней аэропорт не сходит с новостных лент. Причина: задержка в выдачи багажа.

- Мы переделывали технологию и поняли, что нам нужны другие люди, не грузчики. Нам нужно больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить, — заявил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.

Поторопится руководству аэропорта посоветовали в Минстрансе. В ведомстве ни о каких "других людях" не слышали и посоветовали не экономить на простых грузчиках.

- Рекомендовано максимально быстро наладить процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество персонала на всех проблемных участках, - говорится в официальном заявлении Министерства транспорта Российской Федерации.

Напомним, жалобы на задержки багажа в аэропорту поступают с конца мая, при этом некоторым пассажирам приходилось ждать свои вещи по пять часов.

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