Жительница Башкирии - Елене Малышевой: «Если чем-то оскорбила вас, извините»

Жительница башкирского Стерлитамака Гульназ Зайнуллина прокомментировала заявление ведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой. В интервью «КП» 29-летняя женщина сообщила, не отказывалась от бесплатного лечения, которое ей пообещали во время съемок медицинского шоу.

Как сообщала «КП», Гульназ Зайнуллина много лет страдает лимфостазом — болезнью, известной так же как слоновость. Из-за этого ее левая нога аномально раздута, ей трудно ходить. В начале мая Гульназ приняла участие в программе «Жить здорово!», где ее проконсультировал профессор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Александр Малинин. Тогда ей и зрителям рассказали, как лечится лимфостаз и предложили бесплатную операцию в центре имени Бакулева. В эфире этот выпуск показали 4 июня.

Вернувшись в родной город, Гульназ начала сбор средств на лечение в платной клинике в Казани и покупку компрессионного трикотажа германского производства. В соцсетях она сообщила, что поездка в Москву на съемки оказалась нерезультативной и что в бесплатной операции ей отказали: «по телевизору бесплатно, а в реальности платно». После этого грянул скандал: Елена Малышева обвинила Гульназ во лжи и заверила, что бесплатная операция ей все же настойчиво предлагалась, но она от нее отказалась.

Гульназ Зайнуллина

«КП» связалась с Гульназ по телефону, чтобы узнать ее точку зрения на ситуацию.

- Гульназ, на своей странице в соцсети вы пишете, что уже несколько раз оперировались: и в центре имени Бакулева, и в Уфе.

- Да, но после этого нога у меня обратно отекла.

- Профессор Малинин действительно предлагал вам бесплатное лечение и вы отказались? Как вообще проходили съемки?

- Меня сняли в программе, после этого я с врачом поговорила. Я очень благодарна, что такой высококвалифицированный врач бесплатно проконсультировал меня (однако у себя на странице Гульназ писала, что «обещали провести бесплатное обследование, которого не было». - Авт.). Он внимательно меня выслушал и сказал, что мне нужны еще операции. Я согласилась. Тогда он сказал: собирай деньги и приезжай.

- Деньги? Но операция же бесплатная, по полису?

- Да, операция бесплатная. Но нужны эластичные бинты, специальный компрессионный трикотаж - его надо заказывать по индивидуальным меркам. Расходные материалы.

В Казани Гульназ проходила лечение без операции - процедуры и компрессионный трикотаж помогали уменьшить объем ногиФото: Личный архив

- Что было дальше?

- Я уехала домой. Мы с доктором переписывались, я ему отправила все медицинские документы. Потом ждала звонка, но никто не не звонил. Звонила сама - было то занято, то не отвечали. Но я не говорила, что отказываюсь от лечения, такого не было. Я сказала, что все сделаю, трикотаж приобрету и приеду. Если бы мне сказали: «приезжайте в качестве гостя, мы вас просто снимем, лечения не обещаем», я бы и не стала ездить. А теперь редактор программы мне пишет: «зачем вы врете, я же вам ничего не обещал». Да, он не обещал, а другие люди обещали, когда покупали мне билеты, встречали.

- Давайте представим, что вам позвонит сама Елена Васильевна или профессор Малинин и скажут: «приезжайте!» Поедете на операцию?

- Я согласна. Просто без трикотажа и расходных материалов я не могу.

- Еще раз: вы не отказывались и лечиться готовы?

- Конечно! Один только есть момент. Когда я в Германии лечилась (в 2014 году консервативное лечение Гульназ в германской клинике оплатил башкирский благотворительный фонд «Изгелек», медицинское заключение имеется в распоряжении «КП». - Авт.), мне сказали, что от операции только хуже становится - нога еще больше отекает. А в центре имени Бакулева предлагают как раз операцию. В 2016-17 годах лечилась в Казани и отек уменьшился с компрессионным трикотажем и физиотерапией всего за 2-3 дня. И сердечно-сосудистый хирург у нас в Уфе тоже почему-то против операции.

- А вы не на лечение в Германии деньги сейчас собираете? Может, просто не хотите лечиться здесь?

- Нет! В Германии очень дорого. Пять лет назад почти 30 тысяч евро стоило, а сейчас совсем большие суммы. Я не против лечения в центре Бакулева. Я и Малышевой в Инстаграме под ее постом написала: не против! И не говорила я, что не приеду. Когда все это завертелось, я расстроилась сильно… Наверное, не стоило мне ехать на передачу… Но я буду бороться дальше, не сдамся на этом.

- Может, вам просто набрать номер профессора Малинина еще раз? Елена Малышева опубликовала в инстаграме служебный телефон: +7 (499) 236-7580.

- Завтра попробую позвонить. Елена Васильевна, если чем-то оскорбила вас, извините. Просто я до последнего ждала ответа, когда будет ответ: «приезжайте, мы вас пролечим бесплатно».

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