Лолита пришла в ярость после решения суда о долге за ЖКХ в 720 тысяч рублей

Басманный суд Москвы встал на сторону товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Большие Каменщики" в споре с Лолитой Милявской и взыскал с артистки долг за ЖКХ в 720 тысяч рублей. Сама певица, узнав об этом, разразилась гневной тирадой.

"Когда в суд ТСЖ не приносит документы, по которым можно сделать расчет и проверить самостоятельно правильность начислений, когда паркинг отапливается обраткой, а тебе выставляют счет за отопление, когда по телефону представитель ТСЖ Петухов требует с тебя 1 600 000 рублей, а в суде «только» 800! И милая судья Басманного Гусева И.В. все внимательно слушает и записывает, тогда появляется решение, что ты должна 720! ...(нецензурная лексика). Готовлю еще пять тысяч за мат", - написала в блоге Лолита Милявская.

Стоит отметить, что судебное заседание неоднократно откладывалось. И вот 5 июня Лолита узнала, что должна заплатить чуть более 720 тысяч рублей, сообщило Агентство городских новостей "Москва". "Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Л. Милявской задолженность по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 тысяч 842 рублей, пени в размере 100 тысяч рублей и расходы по уплате государственный пошлины 10 тысяч 781 рубль А всего - 720 тысяч 624 рубля. В остальной части исковых требований отказать", - огласила решение судья Ирина Гусева.

Отметим, интересы Милявской в суде представляли ее адвокаты. Сама певица пришла только на первое заседание.

Ранее представители ТСЖ подали на артистку в суд, заявив, что она отказывается платить за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также коммунальные услуги. Сама же артистка говорила, что всегда оплачивает исключительно по счетчикам, а товарищество просто пытается украсть у нее деньги. По ее мнению, некоторые относятся к эстрадным исполнителям предвзято и ошибочно думают, что музыканты с жиру бесятся, ничего не делают и не хотят платить.

"Я поставила счетчик проверять тепло, которое нам подают. Каждый раз я получала некачественные услуги. У меня в квартире холодно, у меня 17 градусов при минусовой температуре. Я все оплачиваю исключительно по счетчикам, оплачены вода, свет, все расходы. У меня есть все квитанции... Почему я должна кормить каких-то тунеядцев, это свинство. Очень хочется поставить точку и узнать истину", - заявляла знаменитость.

К слову, это не первое судебное разбирательство Милявской. В 2012 году суд отклонил иск ТСЖ "Таганская площадь" к певице с требованием уплатить долг в 500 тысяч рублей. Певица намеренно не платит за ремонт дома, объясняя это тем, что не хочет отдавать деньги за капремонт, который запланирован на 2041 год.

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