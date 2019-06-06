"О Боги, какие ноги!": Маша Малиновская снялась обнаженной

Маша Малиновская активизировалась в Инстаграме. Некогда популярная телеведущая решила вернуть себе былую славу. Гламурная блондинка снялась обнаженной.

Новый кадр, появившийся в блоге Маши Малиновской, показал ее во всей красе. На снимке звезда позирует в черном кожаном плаще на голое тело. 38-летняя блондинка находится в прекрасной форме.

malinovskaya_tv Маша Малиновская позирует в черном кожаном плаще на голое тело

Фолловеры звезды восхитились увиденным в комментариях к посту. "Красота", "Вы шикарная", "Секси-красотка", "Достоинство! Формы! Мечта женщины любой", "Вы креативны и судя по фото моложавы!", "Ну вот и все. Ослепила!", "В память о Мэрилин", "Женщина-бомба, женщина-огонь", "Монро", "О Боги, какие ноги!", - обсуждают провокационное фото Маши подписчики.

Многие из них помнят как в 2000-х миллионы мужчин сходили с ума по эффектной блондинке. Девушка радовала представителей сильной половины человечества не только на телеэкранах. Она часто позировала для мужских изданий, принимая участие в откровенных фотосессиях.

Девушек Маша Малиновская восхищала тем, что всегда тщательно следила за собой. Знаменитость окрестили модной иконой. Она не скрывала, что не раз ложилась под нож хирурга ради красоты. В свое время телеведущая подкорректировала губы и бюст. Однако со временем результат хирургического вмешательства перестал ее устраивать, и теледива начала постепенно возвращаться к своему естественному виду. Она удалила из губ гель, который успел деформироваться. А потом Мария решилась и на коррекцию груди.

После рождения сына Малиновская перестала мелькать на экранах и практически не посещала светские тусовки. В интервью Малиновская часто подчеркивала, что воспитывает ребенка одна.