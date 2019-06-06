"Мы плачем по себе. Это эгоистическая скорбь": как Певцов справляется со смертью сына

Дмитрий Певцов признался, что он был плохим отцом своему первенцу Даниилу, который скончался при трагических обстоятельствах в сентябре 2012 года. По словам актера, он стал общаться с сыном благодаря супруге Ольге Дроздовой.

Даниил появился на свет от отношений Дмитрия Певцова с сокурсницей Ларисой Блажко. В детском возрасте мальчик вместе с мамой переехал в Канаду. Когда Даниилу исполнилось 12 лет, Блажко привезла его в Россию. Он окончил школу и Российскую академию театрального искусства. Знаменитый отец довольно долгое время не поддерживал отношения св наследником.

"У меня не было желания общаться. Я честно могу сказать. И он прекрасно это чувствовал в более взрослом возрасте, даже когда поступил в институт. Потом у нас появились какие-то темы для общения, даже мы вместе снимались... Но я был очень плохим отцом по отношению к Даниилу, просто ужасным", - рассказал Дмитрий Певцов в эфире программы "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Но все поменялось после того, как артист повстречал Ольгу Дроздову. Она не только приняла Даниила, но и потребовала от Певцова наладить отношения с первенцем. В противном случае звезда пригрозила порвать с актером.

Народный артист России признает: по отношению к Даниилу его нынешняя жена делала все, что могла, и даже больше. Певцов стал общаться с наследником и узнавать его с разных сторон. "Он был очень талантливым. Когда он выходил на сцену, начиналась какая-то вибрация, как будто лампочка еще одна зажигалась. И он был очень мощной человеческой личностью. Гораздо мощнее, чем я...", - отмечает Дмитрий.

Артист признался, что именно после смерти сына в 2012 году он потерял почву под ногами, смысл жизни и почувствовал необходимость обратиться к Богу за помощью. Это, по признанию Дмитрия, помогает ему справляться с потерей, боль от которой не проходит и по сей день "Потеря близких и наша бесконечная скорбь - это, прежде всего, боль эгоистическая. Потому что у нас отняли объект любви... То есть, получается, мы плачем по себе, а не по нему. Это эгоистическая скорбь...", - заключил актер.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 25 августа 2012 года с сыном знаменитого актера Дмитрия Певцова произошел несчастный случай. 22-летний Даниил гостил у своей приятельницы Екатерины, собралась компания его одноклассников. Ребята веселились, слушали музыку, общались. В какой-то момент Даниил вышел на балкон покурить. Оперся руками о перила, сделал неловкое движение и в мгновение ока сорвался вниз. Экстренные хирургические вмешательства лишь на несколько дней продлили жизнь Даниилу. Он скончался 3 сентября.