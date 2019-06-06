2019-06-06T16:59:42+03:00
Звезды

«Питание как у шестимесячного ребёнка»: личный врач Алибасова рассказала о его состоянии и прогнозах на выздоровление

Как минимум месяц артист пробудет в больнице, но об операции речь не идёт
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По словам врача, голос артиста должен полностью восстановится и проблемы с речью у Алибасова вскоре пройдутПо словам врача, голос артиста должен полностью восстановится и проблемы с речью у Алибасова вскоре пройдутФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Информация о том, что Бари Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб готовят к операции, оказалась ложной. Сейчас у палаты реанимации в Склифе дежурят не только родные, но и личный врач артиста Марият Мухина.

- Он питается через зонд, меню - как у шестимесячного ребёнка, - рассказала Мухина «Комсомолке». - В больнице Бари пробудет как минимум три недели, а то и месяц. Праздничного стола (сегодня Алибасов отмечает 72-й день рождения. - Ред.) не будет очень долго, возможно год. И после такого Бари должен будет придерживаться строгой диеты: все протертое, на пару, нельзя жареного, острого, мучного. Никакой колы и холодных бутылочных чаёв, которые он так любит и за которые я его всегда ругаю. Не стоит думать, что за него горничные в магазин ходят - он спокойно сам идёт в гастроном и покупает все, что захочет.

По словам врача, голос артиста должен полностью восстановится и проблемы с речью у Алибасова вскоре пройдут.

Владимир Лёвкин: «Бари Каримович мужик сильный, всё преодолеет! И мы ещё с ним над этим посмеёмся»

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет»: Бари Алибасов принимает поздравления с днём рождения в реанимации Склифа

Сегодня, 6 июня, музыканту, продюсеру и основателю группы «На-На» исполняется 72 года. К сожалению, этот праздник Бари Каримович отмечает в реанимации НИИ имени Склифосовского - во вторник артист случайно выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу с ожогом пищевода (подробности)

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации
Путин: Россия преодолела экономические трудности последних лет
В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 16 человек
МИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском формате
Матвиенко сообщила о готовящемся визите Медведева на Кубу
"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы
ПМЭФ-2019: главы Поморья и Поволжья подписали соглашение о сотрудничестве
Путин рассказал о сложностях на пути к мирному договору России и Японии
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости пересмотра антироссийских санкций
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
ПМЭФ-2019: «Бережливый умный город» появится в Поморье
Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"
Путин рассказал, почему его не пригласили на торжества в Нормандии
Путин заявил об отсутствии на территории Венесуэлы российских военных баз
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
В московском Домодедово экстренно сел самолет
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности
Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель