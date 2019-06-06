«Питание как у шестимесячного ребёнка»: личный врач Алибасова рассказала о его состоянии и прогнозах на выздоровление

Информация о том, что Бари Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб готовят к операции, оказалась ложной. Сейчас у палаты реанимации в Склифе дежурят не только родные, но и личный врач артиста Марият Мухина.

- Он питается через зонд, меню - как у шестимесячного ребёнка, - рассказала Мухина «Комсомолке». - В больнице Бари пробудет как минимум три недели, а то и месяц. Праздничного стола (сегодня Алибасов отмечает 72-й день рождения. - Ред.) не будет очень долго, возможно год. И после такого Бари должен будет придерживаться строгой диеты: все протертое, на пару, нельзя жареного, острого, мучного. Никакой колы и холодных бутылочных чаёв, которые он так любит и за которые я его всегда ругаю. Не стоит думать, что за него горничные в магазин ходят - он спокойно сам идёт в гастроном и покупает все, что захочет.

По словам врача, голос артиста должен полностью восстановится и проблемы с речью у Алибасова вскоре пройдут.

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