2019-06-06T16:26:28+03:00
Звезды

«Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет»: Бари Алибасов принимает поздравления с днём рождения в реанимации Склифа

Участники фан-клуба дежурят под окнами палаты артиста
Алена МАРТЫНОВА
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Участники фан-клуба пришли с плакатами «Здоровья Бари»Участники фан-клуба пришли с плакатами «Здоровья Бари»Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Сегодня, 6 июня, музыканту, продюсеру и основателю группы «На-На» исполняется 72 года. К сожалению, этот праздник Бари Каримович отмечает в реанимации НИИ имени Склифосовского - во вторник артист случайно выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу с ожогом пищевода.

- Он случайно перепутал яд с чаем, ни о каком суициде речь не идёт, - объяснила «Комсомолке» личный врач Алибасова Марият Мухина. - Более того, Бари Каримович на слухи о своей смерти заявил: «Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет». Он в ясном сознании, не в коме, ни при смерти. Питается через зонд, говорит с трудом из-за ожога.

Экс-НаНаец Владимир Лёвкин Фото: Алена МАРТЫНОВА

Экс-НаНаец Владимир ЛёвкинФото: Алена МАРТЫНОВА

В палату к артисту журналистов не пускают, но рядом с ним сейчас находится сын Бари. Кроме того, у токсикологического отделения Склифа дежурят поклонники артиста - участники фан-клуба пришли с плакатами «Здоровья Бари» и скандируют пожелания Алибасову под окнами его палаты.

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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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