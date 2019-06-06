«Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет»: Бари Алибасов принимает поздравления с днём рождения в реанимации Склифа

Сегодня, 6 июня, музыканту, продюсеру и основателю группы «На-На» исполняется 72 года. К сожалению, этот праздник Бари Каримович отмечает в реанимации НИИ имени Склифосовского - во вторник артист случайно выпил жидкость для очистки труб и попал в больницу с ожогом пищевода.

- Он случайно перепутал яд с чаем, ни о каком суициде речь не идёт, - объяснила «Комсомолке» личный врач Алибасова Марият Мухина. - Более того, Бари Каримович на слухи о своей смерти заявил: «Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет». Он в ясном сознании, не в коме, ни при смерти. Питается через зонд, говорит с трудом из-за ожога.

Экс-НаНаец Владимир ЛёвкинФото: Алена МАРТЫНОВА

В палату к артисту журналистов не пускают, но рядом с ним сейчас находится сын Бари. Кроме того, у токсикологического отделения Склифа дежурят поклонники артиста - участники фан-клуба пришли с плакатами «Здоровья Бари» и скандируют пожелания Алибасову под окнами его палаты.

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