2019-06-06T16:55:15+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Бари Алибасова

Супруга артиста не может навестить его в реанимации Склифа
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не может сейчас быть с ним рядомСупруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не может сейчас быть с ним рядомФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сейчас в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского дежурит родной сын Алибасова Бари. Сегодня артисту исполняется 72 года - поздравить его пришли группа «На-На», бывший участник коллектива Владимир Левкин и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Палата Алибасова утопает в цветах, а вот шарики он попросил не дарить - артист уверен, что из-за них гибнут птицы. А вот супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не может сейчас быть с ним рядом.

- У Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. У неё больное сердце, чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия, - рассказала «Комсомолке» личный врач Бари Каримовича Марият Мухина. - Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа.

Кроме того, участники группы «На-На» сообщили, что вчера к Алибасову действительно приходил нотариус, и было составлено новое завещание. Возможно, именно из-за этого пошли слухи о смерти артиста.

- Подробности разглашать запрещено, можем только сказать, что в завещании указаны четыре человека, - поделились «на-найцы». - Все авторские права на песни достанутся нам, но пока всем владеет Бари Каримович - не спешите его хоронить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидия Федосеева-Шукшина не упоминается в завещании Бари Алибасова

Свой 72-й день рождения Бари Алибасов встречает в реанимации НИИ имени Склифосовского. Сегодня, 6 июня, у Бари Каримовича день рождения, но из-за случайно выпитой жидкости для очистки труб артист находится в тяжелом состоянии. Между тем, адвокат Сергей Жорин опубликовал в соцсетях интригующий пост о завещании Алибасова. «Комсомольская правда» дозвонилась юристу с просьбой прокомментировать документ подробнее (подробности)

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна