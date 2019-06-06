Лидия Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Бари Алибасова

Сейчас в реанимации токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского дежурит родной сын Алибасова Бари. Сегодня артисту исполняется 72 года - поздравить его пришли группа «На-На», бывший участник коллектива Владимир Левкин и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Палата Алибасова утопает в цветах, а вот шарики он попросил не дарить - артист уверен, что из-за них гибнут птицы. А вот супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина не может сейчас быть с ним рядом.

- У Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. У неё больное сердце, чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия, - рассказала «Комсомолке» личный врач Бари Каримовича Марият Мухина. - Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа.

Кроме того, участники группы «На-На» сообщили, что вчера к Алибасову действительно приходил нотариус, и было составлено новое завещание. Возможно, именно из-за этого пошли слухи о смерти артиста.

- Подробности разглашать запрещено, можем только сказать, что в завещании указаны четыре человека, - поделились «на-найцы». - Все авторские права на песни достанутся нам, но пока всем владеет Бари Каримович - не спешите его хоронить.

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Лидия Федосеева-Шукшина не упоминается в завещании Бари Алибасова

Свой 72-й день рождения Бари Алибасов встречает в реанимации НИИ имени Склифосовского. Сегодня, 6 июня, у Бари Каримовича день рождения, но из-за случайно выпитой жидкости для очистки труб артист находится в тяжелом состоянии. Между тем, адвокат Сергей Жорин опубликовал в соцсетях интригующий пост о завещании Алибасова. «Комсомольская правда» дозвонилась юристу с просьбой прокомментировать документ подробнее (подробности)