Сериал «Чернобыль» начал действовать, как поганки в салате

Несколько дней назад, я попытался понять - для чего крупнейшей кинокомпании потребовалось копаться в советской трагедии 30-ти летней давности? Ни юбилея, ни иных событий, оживлявших интерес к чернобыльской катастрофе, в последние годы не происходило. Почему не сняли фильм про относительно свежую японскую «Фукусиму» или про самую масштабную экологическую катастрофу в истории человечества, случившуюся в Мексиканском заливе? Причины лежали чуть глубже. Я изложил их в заметке «Сериал «Чернобыль» - подарок для конкурентов «Росатома»? Простейший анализ рынка атомной энергетики показал, что созданная в 2007 году госкорпорация «Росатом», за 12 лет заняла не просто лидирующие позиции в отрасли – отжала 67% мирового рынка атомной энергетики! И сейчас, портфель заказов «Росатома» заполнен на десять лет вперед. В 2018 году, 60% реакторов работающих на Земле, были построены «Росатомом». Конкурировать честно условный Запад с «Росатомом» не может, как остановить экспансию российских атомщиков? Очень просто – ручные «экологи» и «общественное мнение». А сериал «Чернобыль» наглядно показал, как глупые и бестолковые русские, устраивают атомные катастрофы континентального масштаба.

Наша либеральная общественность, обычно не замечает чужое творчество, но моя заметка «Сериал «Чернобыль» - подарок для конкурентов «Росатома» почему-то пришлась им близко к сердцу. Они даже посвятили ей юмористическую интернет-программу, чего сроду не делали и вообще поминали всуе. Что было верным знаком – я не ошибся в своих предположениях.

В турецкой газете Medya Gunlugu вышел тревожный материал проиллюстрированный скриншотами из сериала

И тут подоспели первые плоды сериала.

В турецкой газете Medya Gunlugu вышел тревожный материал проиллюстрированный скриншотами из сериала. Цитата:

"Теперь первую турецкую атомную электростанцию «Аккую» строит российская компания «Росатом». Может, Чернобыль устроил и не Росатом, но компания была создана в 2007 году как последовательница той традиции, которая это сделала.

По сути, дело не в России и не в Росатоме, о котором «Гринпис» (Greenpeace) опубликовал доклад в 2017 году.

Все предельно просто: там, где стоит атомная электростанция, всегда есть риск потенциальной аварии из-за технической проблемы или человеческой ошибки".

Теперь ждем публикаций в финских газетах, благо в 2018 году «Росатом» начал там строить АЭС «Ханхикиви-1», и судя по цифре «1» в названии, останавливаться не собирается. Против этой станции год назад выступала «Радио Свобода» и специальные экологи, но как-то вяленько, без огонька. А теперь, весь мир поглядел на «русский мирный атом» и ужаснулся.

Оппоненты-читатели, пытались мне доказать, что через месяц этот сериал все забудут. Не забудут, как не забыли снятую в 1992 году фотографию липового «сербского концлагеря для боснийских мусульман». Видели, наверное – изможденный человек за колючей проволокой? Вот только этот забор из колючки, кончался в пяти метрах за левым краем фотокарточки и был обрезан при кадрировании или специально не попал на снимок. И был это не концлагерь, а сборный пункт беженцев в местечке Трнполье и люди пришли туда сами, за едой, медпомощью и эвакуацией.

Снимок попал в качестве улики даже в материалы Международного трибунала по Боснии в Гааге!

Вы не поверите: снимок попал в качестве улики даже в материалы Международного трибунала по Боснии в Гааге! На основании этой фотографии на обложке «Таймс» британский премьер-министр Джон Мэйджор вызвал кабинет из отпусков и было принято решение отправить английские войска в Боснию!

А тут целый сериал, который неделю промывал мозг половине планеты, пытаясь вызвать радиофобию с таким русофобским душком.

"Жертва сербского концлагеря в Боснии" Фикрет Алич, возле того же забора 20 лет спустя

Правда, умные люди еще в 1992 году заметили, что на фото из «боснийского концлагеря» колючая проволока прибита к столбам изнутри, а не снаружи. Но кто у нас слушает умных людей вовремя?

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