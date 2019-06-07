Журналист из США посмотрел "Чернобыль" с отчимом и узнал, что тот был ликвидатором

Журналист и учитель математики из американского Балтимора (штат Мэриленд) Слава Маламуд недавно узнал, что его отчим был ликвидатором последствий аварии на чернобыльской АЭС. Этот факт из биографии Владимира Вейцмана вскрылся, когда пасынок предложил ему посмотреть вышедший на НВО сериал "Чернобыль" и оценить достоверность военной техники.

"Я не хочу смотреть это, потому что я был там",- признался подполковник в отставке.

По словам Вейцмана, он в течение трех недель помогал эвакуировать людей из деревень, окружающих Чернобыль. Но подробности рассказывать отказался, потому что дал тогда подписку о неразглашении, пишет Yahoo Movies.

Отчим Маламуда, капитан Владимир Вейцман, был отправлен в зону отчуждения в 1986 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам Маламуд в своем Тwitter делится впечатлениями от просмотра каждого эпизода сериала. Он вырос в Приднестровье, примерно в 600 км к югу от Чернобыля. В момент аварии ему было всего 11 лет. Тем не менее Маламуд неплохо помнит советскую реальность, и отмечает, что съемочная группа проделала невероятную работу, чтобы воссоздать быт советских людей.

"Все, и я имею в виду, что все до сих пор было невероятно подлинным. Типичные провинциальные бабушки, разговаривающие на улице, кухонные принадлежности и посуда, белая "праздничная" школьная форма, обувь, прически", - удивляется Маламуд.

Но фильм хорош не только бытовыми деталями, но и цельными характерами персонажей, с мотивацией, с соответствующими мыслями и действиями, считает спортивный обозреватель.

"Но, что гораздо важнее, та честность с которой это шоу относится к чрезвычайно травмирующему событию. Это очень впечатляет. Это важно. Зная, сколько поклонников у HBO в России, я надеюсь, что оно вызовет нечто большее, чем просто защитную реакцию", - написал журналист.

Как рассказывал сайт kp.ru, снятый для НВО сериал «Чернобыль» по жанру представляет собой смесь фильма-катастрофы с производственной драмой. В России его могут посмотреть подписчики «Амедиатеки».

И хотя в нашей стране Хотя в России его не показывали по телевизору и в кинотеатрах, за короткий срок фильм побил все рейтинговые рекорды, став лучшим сериалом в истории. На Западе сериал был принят с восторгом, то в России мнения резко разделились.

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