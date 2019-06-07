2019-06-07T13:09:16+03:00
Звезды

Ирина Шейк сняла помолвочное кольцо с изумрудом после расставания с Брэдли Купером

Модель и актер пытаются решить дальнейшую судьбу единственной дочери
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина ШейкИрина ШейкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет совместной жизни. Кроме этого, российская супермодель сняла помолвочное кольцо. А день назад она съехала из особняка голливудской звезды, забрав с собой дочку.

Слухи о разрыве одной из самых красивых пар современного шоу-бизнеса Брэдли Купера и Ирины Шейк оказались правдой. Более того, источники, близкие к модели, подтвердили, что она сняла помолвочное кольцо с большим изумрудом, подаренное Купером в 2016 году по случаю помолвки. Модель носила кольцо более двух лет и не расставалась с ним.

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Ирина Шейк с дочкой Леей
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В настоящее время 44-летний актер и 33-летняя манекенщица пытаются договориться, как разделить опеку над их дочерью Леей, пишет журнал People. Ирина съехала от бывшего возлюбленного вместе с малышкой. Вчера русская супермодель была замечена с дочерью в местном парке в Лос-Анджелесе и выглядела довольно расслабленно и непринужденно.

Шейк категорически отказывается обсуждать свою личную жизнь. "У меня много друзей, которые публично делятся своей личной жизнью в Instagram или социальных сетях. Я восхищаюсь этим и думаю, что это здорово. Но я думаю, что все дело в личном выборе", - как-то признавалась она.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер стали встречаться весной 2015 года. Они долго держали свой роман в тайне. В марте 2017 года у них родилась дочка Лея. Слухи о том, что между моделью и актером не все гладко, пошли после церемонии вручения "Оскар", где Купер вместе с Леди Гагой исполнил саундтрек к фильму "Звезда родилась". Тогда все обратили внимание на нежность, с которой артисты смотрели друг на друга. Леди Гага все слухи о какой-либо романтической связи с Брэдли отрицала. Да и Купер и Шейк не комментировали свою личную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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