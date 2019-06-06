Ирина Шейк забрала дочь и съехала от Брэдли Купера

Ирина Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором она жила вместе с Брэдли Купером. Покидая роскошные хоромы за 3,6 миллиона фунтов, супермодель забрала с собой двухлетнюю дочку Лею.

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера, с которым она встречалась четыре года, рано утром. По слухам, 33-летняя модель и 44-летний актер видеть друг друга не могут. "Они были несчастливы несколько месяцев. Ирина решила, что ей лучше переехать в ее собственный дом", - рассказал осведомленный источник газете The Sun.

irinashayk Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

Знакомые пары не исключают, что Шейк и Купер окончательно расстанутся. "Они проводят время порознь, чтобы понять, будет ли обоим от этого лучше. Оба переживают сейчас непростой период. В любом случае, они очень любят свою малышку", - цитирует знакомого пары Cosmopolitan.

Ранее стало известно, что отношения Ирины и Брэдли "висят на волоске". По слухам, от расставания их удерживает только двухлетняя Лея. "Они стараются жить вместе ради их дочери. Дела складываются плохо. Они несчастливы", - рассказал инсайдер.

bradleycooper__original Отношения Ирины и Брэдли "висят на волоске"

Напомним, слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Артистка опровергла информацию об их романе: "Люди увидели любовь, а именно этого мы и добивались. Для нас было важно, чтобы между нами была связь. Когда вы поете песни о любви, люди хотят эту любовь почувствовать. Мы с Брэдли проделали прекрасную работу... Обманули вас!".

Купер и Шейк отказываются говорить о своей личной жизни. Представители звезд сообщения об их расставании пока не прокомментировали.