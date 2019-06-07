2019-06-07T16:15:08+03:00
Звезды

"Лицо перекошено, а левый глаз еле открыт": Кайли Миноуг напугала неудачной пластикой

Известная австралийская певица сама на себя не похожа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кайли Миноуг стала гостьей ежегодной выставки королевской академии художеств Royal Academy of Arts SummerКайли Миноуг стала гостьей ежегодной выставки королевской академии художеств Royal Academy of Arts SummerФото: EAST NEWS
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Кайли Миноуг давно злоупотребляет услугами эстетической медицины и сильно перебарщивает. Однако на этот раз австралийская певица превзошла саму себя. Теперь ее лицо перекошено, а филлеры превратили глаза исполнительницы в щелочки.

Кайли Миноуг стала гостьей ежегодной выставки королевской академии художеств Royal Academy of Arts Summer. Когда звезда появилась перед публикой, то фанаты не сразу узнали артистку. На Миноуг было роскошное серебристое платье Ralph & Russo, которое подчеркивало идеальную фигуру знаменитости.

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Кайли Миноуг давно злоупотребляет услугами эстетической медицины
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Однако поклонники обратили внимание не на наряд звезды, а на ее лицо, изменившееся до неузнаваемости. "Лицо Миноуг перекошено", "Ее левый глаз полузакрыт", "Королева ботокса", "Кайли переборщила", "Кажется, у Кайли Миноуг и Николь Кидман один пластический хирург", - обсуждают шокированные фолловеры.

Звезда никогда не скрывала, что прибегает к услугам врачей-косметологов. Это увлечение сыграло с ней злую шутку. 51-летняя Миноуг сильно переборщила с пластикой. Так, линия бровей у Кайли опущена, а взгляд кажется злым. Перекошенное лицо - последствия контурной пластики.

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У Кайли Миноуг теперь вместо глаз - щелочки
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Знаменитость слишком много вкалывает филлеров в щеки. Они становятся объемными и тяжелыми, опускаются вниз и тянут за собой остальную часть лица. Из-за этого глаза звезды превратились в щелочки. А левый практически не открывается.

Если певица не откажется от пластики, то будет выглядеть так, будто ее покусали пчелы. Это произойдет из-за нарастания фиброзной ткани. Подтянуть ее практически невозможно. В таких случаях даже самый опытный косметолог не может предусмотреть, как отреагирует на подобное вмешательство кожа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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