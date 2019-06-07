Русская духовная музыка и "Калинка" в Спасо-Хаусе: американский посол продолжает наводить культурные мосты

"ДИПЛОМАТ ПЕСНИ"

Этот концерт в резиденции посла США в России Джона Хантсмана, пожалуй, был самым необычным. Такой расклад предвещала еще небывалая очередь гостей на вход - в четверг здесь выступал Русский хор Йельского университета. Хоровой ансамбль, основанный в 1953 году, состоит из теноров и басов и исполняет духовную и светскую славянскую хоральную музыку а капелла. Хор, по легенде начавшийся с гитары и бутылки водки, стал первым частным американским коллективом, совершившим турне по СССР, а издание The Wall Street Journal назвало его "дипломатом песни".

На музыкальную дипломатию сегодня ставит и Джон Хантсман. И, похоже, не зря. Русское сердце горячо откликалось и на духовные песнопения, и на "Эх, дороги" с "Калинкой". Дирижирует хором юный выпускник Йеля, сын русского эмигранта Степан Свешников. Сам коллектив преимущественно американский, очень разновозрастной, но "дедовщины" нет, 23-летнему дирижеру не перечат. Поют с четкой артикуляцией и фактически без акцента.

ПЕЛИ В ООН

- Кто слушает вас в США? - любопытствую у молодого дарования за кулисами.

- Во-первых, это экзотика, и люди всегда согласны послушать. А как только мы начинаем петь, то видим, что это нравится абсолютно всем. В хоре есть несколько студентов, изучающих русский язык, а в основном, это люди, которые услышали нас, прониклись и решили примкнуть. По-русски они не говорят и учат тексты по слогам. Но музыка - в первую очередь не слова, а мелодия, которую чувствуют американцы. Хотя при этом все певцы знают, что такое орел, степь, Бородино, "Блажен муж"...

- А коллектив у вас православный или это необязательно?

- Необязательно. Есть и католики, и атеисты. Но даже атеисты говорили мне, что им нравится наше серьезное отношение к духовной музыке.

- Как вас принимали в России?

- Мы были в Ростове Великом, Зале церковных соборов храма Христа Спасителя и в других местах. Даже не ожидали, что везде нас примут на ура. Думали, кому-то не понравится, что американцы что-то не так произносят, а нам так аплодировали вопреки всей политике. Люди были в слезах. Через наши гастроли мы объединяем тех, кто никогда не встретится.

- А перед американскими политиками пели?

- Да, к примеру, прошлой осенью исполняли "Блажен муж" в ООН. Тогдашнему американскому постпреду Никки Хейли очень понравилось.

Русской православной церкви тоже понравилось: среди гостей был замечен замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Труд американцев оценил.

- Русские народные произведения, равно как и духовные песнопения, в исполнении американского хора звучат особым образом и демонстрируют подлинный интерес американцев к русской культуре. Мне кажется, что в их исполнении наши произведения стали немножко американскими, - поделился он с "КП". - В этом, видимо, и заключается объединительный потенциал культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/713511" frameborder="0"></iframe> У американского посла поют русскую духовную музыку и "Калинку".Елена ЧИНКОВА

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