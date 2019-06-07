2019-06-07T15:33:29+03:00
Происшествия

11-летняя беременная девочка из Подмосковья дружила с дочкой насильника

Следствие настаивает на аресте 47-летнего гражданина Узбекистана
Анастасия ВАРДАНЯН
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В сексуальный контакт с Катей (на фото) гражданин Узбекистана вступал неоднократно.В сексуальный контакт с Катей (на фото) гражданин Узбекистана вступал неоднократно.Фото: Личный архив
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Менее суток понадобилось чтобы задержать 47-летнего гражданина республики Узбекистан Кахрамона Насердинова, которого подозревают в изнасиловании 11-летней жительницы подмосковного города Лыткарино. Шок, но в сексуальный контакт с ребенком он вступал неоднократно, в результате последняя забеременела. Как оказалось, девочка дружила с дочкой насильника. Семьи жили в соседних домах и школьница иногда заходила в гости к подруге, отец которой оказался педофилом.

- Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. В ближайшее время по ходатайству следствия в отношении него будет избрана мера пресечения, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Напомним, заявление в полицию 6 июня подала мама школьницы. Как удалось выяснить «КП», девочка училась в школе для детей с отставанием в развитии. С рождения она страдала легкой формой умственной отсталости.

В Москве задержанный жил с женой и дочкой. Официально он нигде не работал. Семья снимала квартиру, в которой все трое и были зарегистрированы. Дочка насильника и пострадавшая девочка были одного возраста. В ближайшее время обоих девочек в присутствии психолога опросят следователи. Предварительно установлено, что с подругой дочери мужчина уединялся в одной из комнат. О том, что происходит за дверью, девочка даже не догадывалась.

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О беременности 11-летней Кати (имя изменено - ред.) из подмосковного города Лыткарино пока знают самые близкие. Мама девочки по понятным причинам пытается скрыть случившееся от друзей и одноклассников ученицы 4 класса (подробности)

В Подмосковье десятилетняя школьница забеременела от 47-летнего гастарбайтера

Кате (имя изменено. прим. ред) даже не 11, а 10 лет. Живет в полной семье в подмосковном Лыткарино. Семья благополучная, родители работают. И об ее отношениях с 47-летним гастарбайтером не догадывался никто из близких, не подозревали и в школе. В пятый класс девочка уже наверное не пойдет, живот заметен - 26 недель. Плюс, к девочке теперь много вопросов и у следователей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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