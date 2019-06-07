Мадонна повторила Лободу

Мы привыкли, что наши звёзды, то и дело, что - то копируют у голливудских. А тут обратная история. Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.

Святое место было предназначено исключительно для паломников, но пару месяцев назад продюсерам нашей суперзвезды Светланы Лободы впервые удалось договориться о съемках здесь клипа на песню «Пуля -дура».

Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне.

Проживающая сейчас в Лиссабоне и занимающаяся воспитанием детей гражданка Чиконне не смогла упустить возможность тоже показать в своём видео одно из самых святых и живописных мест мыса Кабу-Эшпишел, но, увы, опоздала и лишь через месяц после Лободы сняла клип на той же локации.

Вполне возможно, что это совпадение. Но факт есть факт.

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