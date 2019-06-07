2019-06-07T15:25:28+03:00
Звезды

Мадонна повторила Лободу

Западная дива скопировала у Светланы локации для клипа
Алина ЧЕРНОВА
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Новый клип Мадонны сняли в тех же местах, что и клип "Пуля-дура" Светланы Лободы.Новый клип Мадонны сняли в тех же местах, что и клип "Пуля-дура" Светланы Лободы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мы привыкли, что наши звёзды, то и дело, что - то копируют у голливудских. А тут обратная история. Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне, где по преданию в 1410 году Богородица явилась пожилой супружеской паре.

Святое место было предназначено исключительно для паломников, но пару месяцев назад продюсерам нашей суперзвезды Светланы Лободы впервые удалось договориться о съемках здесь клипа на песню «Пуля -дура».

Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне.

Мадонна сняла новый клип в церкви «Богородицы на мысе» в Лиссабоне.

Проживающая сейчас в Лиссабоне и занимающаяся воспитанием детей гражданка Чиконне не смогла упустить возможность тоже показать в своём видео одно из самых святых и живописных мест мыса Кабу-Эшпишел, но, увы, опоздала и лишь через месяц после Лободы сняла клип на той же локации.

Вполне возможно, что это совпадение. Но факт есть факт.

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Светлана Лобода снялась в новой фотосессии. На личной страничке в Instagram исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена в черном кожаном купальнике. (подробности)

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Светлана Лобода, как и многие звезды шоу-бизнеса, улетела на море. По собственному признанию певицы, она обожает майские праздники и отправилась на заграничный курорт набираться сил. Исполнительница делится с поклонниками фотографиями с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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