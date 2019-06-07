«Мы тут третий день, а еще никто не арестован»: на Петербургском форуме чиновники и бизнесмены гадают, кто будет следующим вип-заключенным

- На стенде Краснодарского края вино разливают…

- О, пойдем туда!

Стандартный диалог участников Петербургского международного экономического форума. Они здесь делятся на два вида. Первые перебегают со встречи на встречу и работают по 12 часов в день. Вторые лениво прохаживаются по стендам и флиртуют со студентками. А вечером едут на концерт Шнура. Форум - большая тусовка. Если после общения с друзьями и коллегами останется время, можно и на какую-нибудь сессию сходить. Желательно с едой. Деловой завтрак Сбербанка - самое острое блюдо форума. Глава Сбербанка Герман Греф - знатный провокатор. Любит сталкивать лбами чиновников и бизнесменов. Получилось и на этот раз.

Акт 1

«Сейчас ускоримся, а потом Перестройка»

На завтраке обсуждали, смогут ли нацпроекты поднять нам экономику. Из серии: вложим 25 триллионов рублей, а что получим? Участники разыграли пьесу, которая повторяется из года в год. Чиновники рапортовали, что все хорошо, а скоро будет еще лучше. Бизнес плакался, что налоги высокие, кредиты дорогие, силовики злые, судьи подкупленные. А депутат Макаров просто был самим собой. У него на деловом завтраке всегда особая роль - правдоруба. Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету (повышая голос):

- У нашего бизнеса никаких рисков уже не осталось - только страх, что, если ты станешь успешным, к тебе придут и все отберут. На счетах у компаний лежит 28 триллионов рублей. А если сложить со сбережениями граждан, то получится три федеральных бюджета. Но эти деньги никуда не вкладываются. Потому что никакие нацпроекты не заменят нам инвестиционный климат, независимость суда и незыблемость собственности.

Борис Титов, бизнес-омбудсмен (уставший повторять одно и то же):

- Нельзя все сваливать на правоохранительные органы. Во всем мире работают примерно одни и те же законы рыночной экономики. Нельзя говорить о росте экономики, когда НДС растет на 2%, а тарифы естественных монополий - вдвое!

Борис Титов, бизнес-омбудсменФото: ТАСС

Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (угрожающе глядя из-под толстых линз):

- В начале 80-х Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Затем началась Перестройка. Мне кажется, мы очень близки к повторению пройденного.

Акт 2

«Дома лучше , чем в Лефортово? Тонкое наблюдение!»

В нацпроектах есть про строительство дорог, экологию, демографию и другие важные сферы. Но нет ничего о реформе судов и силовых ведомств. Макаров напомнил. И уколол сидящего рядом министра экономики Орешкина. За то, что тот никак не вступился за сидящего под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви. В первый день форума это назвали шоком для экономики. Макаров (с театральными паузами):

- Третий день форума, а еще ни один инвестор не арестован. Пока, правда, никого и не выпустили, так что стабильность обеспечена. Недавно Максим Станиславович [Орешкин] сказал, что изменение меры пресечения для Калви – хороший знак для инвестклимата. Это тонкое наблюдение, что дома лучше, чем в Лефортово. Рекомендовал бы всем присутствующим эту мысль министра усвоить.

Орешкин (явно подкалывая):

- Хотел Андрею Михайловичу ответить его цитатой, но, к сожалению, не нашел ни одного публичного его высказывания по этому делу.

Макаров (вскакивая с места):

- Я дал комментарий по телевидению через два дня после ареста. А вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу ответить. Министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится. Вы пытаетесь понравиться. Вы пытаетесь угадать.

Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджетуФото: ТАСС

Герман Греф (утешая Орешкина):

- Это судьба всех министров экономики. Меня в 2000-е раз так же каждую неделю распинали депутаты Госдумы. Но это хорошо. Пускай держат в тонусе.

Акт 3

«Прибыль так и прет, а им все плохо»

Первый вице-премьер и глава Минфина любит считать деньги в чужих карманах. И, как правило, просит поделиться ими с казной. Стенания бизнеса его обычно не трогают. Антон Силуанов (нравоучительным тоном):

- Мы слышим бизнес и работаем с ним, но все равно «все плохо». Это нигилизм. Бизнес у нас еще по старинке работает: заработал - за границу, заработал - в офшор, там вроде как поспокойнее.

Банкир Олег Тиньков (в белом костюме и желтых носках):

- В России можно хорошо зарабатывать. Вон у Грефа спросите. У него триллион рублей чистой прибыли. Но дело Калви – это, конечно, позор.

Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково» (пессимистически):

- Каждый год мы собираемся и знаем, что скажет каждый. На 70% - что скажет Макаров и на 100% - с какими эмоциями он это сделает. Зачем мы это делаем?! Государству нужно, чтобы бизнес задрав штаны побежал инвестировать. Но мы, хотя декларируем другое, живем в рентной экономике (основные доходы идут от продажи сырья - прим. ред.). В рентной экономике не нужны инноваторы. Нужны охранники, чтобы охранять эту ренту. С этим у нас все в порядке.